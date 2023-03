Siêu ứng dụng MoMo nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) do đơn vị nghiên cứu toàn cầu TABInsights (trực thuộc The Asian Banker) công bố và là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng Global Platforms Ranking 2023 đánh giá 20 nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới và xếp hạng theo 6 tiêu chí bao gồm: khách hàng; độ phủ và phạm vi dịch vụ; mức độ sử dụng và tính gắn kết; hiệu quả về mặt tài chính; hệ sinh thái; chiến lược và khả năng lãnh đạo. Trong bảng xếp hạng năm nay, MoMo ở vị trí thứ 7, đứng cạnh những tên tuổi lớn trên thế giới như Alipay, GCash, M-Pesa, Apple Pay, Paypal...

MoMo vào bảng xếp hạng Global Platforms Ranking 2023 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó vào 16.3, MoMo được vinh danh là Nền tảng Dịch vụ tài chính tốt nhất (Best Platform for Financial Services) của Việt Nam tại lễ trao giải thưởng Dịch vụ Tài chính bán lẻ xuất sắc toàn cầu do The Asian Banker tổ chức tại Hà Nội. Cùng với việc nằm trong top 10 bảng xếp hạng nền tảng của thế giới, MoMo đã được ghi nhận nỗ lực khi trở thành nền tảng đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống hàng ngày.

Các sản phẩm dịch vụ tài chính của MoMo đáp ứng hầu hết các nhu cầu tài chính cá nhân của người dùng với thao tác dễ dàng, nhanh chóng gồm thanh toán khoản vay, mua bảo hiểm, tiết kiệm online, chứng chỉ quỹ, nhận tiền quốc tế…

Hiện MoMo là đối tác của hơn 70 tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, công ty tài chính - bảo hiểm lớn trong và ngoài nước. MoMo cũng liên kết trực tiếp với 32 ngân hàng, cổng thanh toán NAPAS và hầu hết các tổ chức phát hành thẻ quốc tế.

MoMo là nền tảng siêu ứng dụng tại Việt Nam và là một trong những ứng dụng Fintech phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nền tảng siêu ứng dụng MoMo được hàng chục triệu người dùng và đối tác kinh doanh tin tưởng và yêu thích vì dễ sử dụng, thiết kế hấp dẫn cùng với hệ sinh thái lớn mạnh.