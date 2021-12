MoMo thêm tính năng mua vé tàu xe tết, trả tiền sau

Người dùng khi chưa có sẵn tài chính vẫn có thể dễ dàng mua vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, đặt khách sạn, thuê xe, mua vé du lịch trải nghiệm ở tính năng Du Lịch - Đi Lại trên MoMo bằng Ví Trả Sau - một sản phẩm dẫn đầu xu hướng “Chi tiêu trước - Trả tiền sau” do MoMo hợp tác với TPBank cung cấp.

Với hạn mức từ 1 đến 10 triệu đồng của Ví Trả Sau, người dùng có thể đặt vé về quê ăn tết hay du lịch và trả sau tối đa lên đến 45 ngày không lãi suất.





Ông Nguyễn Bá Diệp (đồng sáng lập, Phó chủ tịch Ví MoMo) chia sẻ: “Với việc cho phép một sản phẩm tài chính hiện đại như Ví Trả Sau trở thành nguồn tiền thanh toán cho các dịch vụ đang có nhu cầu lớn của tính năng Du Lịch - Đi Lại, MoMo giúp người dùng giảm bớt gánh nặng tài chính trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn”.

Trước đó, Du Lịch - Đi Lại là tính năng được người dùng Ví MoMo yêu thích nhờ trải nghiệm “tất cả trong một" (All in One). Người dùng không chỉ dễ dàng tìm kiếm, so sánh giá vé máy bay/tàu hỏa/xe khách, đặt khách sạn, thuê xe, mua vé du lịch trải nghiệm mà còn thanh toán không tiền mặt một cách an toàn, tiện lợi.