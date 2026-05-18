MoMo và VCBNeo hợp tác triển khai Ví Trả Sau

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) - đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Vietcombank. Hai bên phối hợp triển khai sản phẩm Ví Trả Sau nhằm cung cấp giải pháp chi tiêu trước trả tiền sau với quy trình thuần số hóa, hỗ trợ người dùng tiếp cận nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng và an toàn.

Sản phẩm Ví Trả Sau do VCBNeo cấp trên nền tảng MoMo mang đến hạn mức linh hoạt lên đến 20 triệu đồng và quy trình phê duyệt tức thời. Khách hàng có thể dễ dàng kích hoạt dịch vụ ngay khi có nhu cầu mà không cần chờ đợi tại quầy, đáp ứng ngay lập tức tại thời điểm có nhu cầu thanh toán, đa dạng từ hóa đơn thiết yếu đến mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, sự cộng hưởng giữa nền tảng công nghệ bảo mật đa lớp của MoMo và tiêu chuẩn quản trị rủi ro của VCBNeo giúp đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, giúp người dùng hoàn toàn an tâm khi trải nghiệm các dịch vụ tín dụng số chính thống.

Ra mắt từ năm 2021, Ví Trả Sau đã trở thành sản phẩm chủ lực trong hệ sinh thái tài chính của MoMo, thể hiện rõ nét tầm nhìn "tài chính toàn diện" với mục tiêu giúp các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống. Tại lễ ký kết, ông Đỗ Quang Thuận - Phó chủ tịch điều hành HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực MoMo - chia sẻ: "Sau 5 năm, chúng tôi tự hào giúp hàng triệu sinh viên, công nhân và người lao động phổ thông lần đầu tiên xây dựng được lịch sử tín dụng trên hệ thống CIC quốc gia. Với mạng lưới hàng trăm ngàn điểm chấp nhận thanh toán, MoMo đã mang tài chính số đến gần hơn với đời sống. Tuy nhiên, hành trình này sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn khi chúng tôi tìm được đối tác đồng điệu về tầm nhìn và quyết liệt về công nghệ như VCBNeo".

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc VCBNeo chia sẻ thêm: VCBNeo với thông điệp "Digital For All", sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp ngân hàng số và một trong các hướng đi chủ đạo là tham gia và trở thành ngân hàng tài trợ, cung ứng vốn cho khách hàng dựa trên nền tảng Fintech. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc ra mắt một sản phẩm tiêu dùng số mà là cách chúng tôi thể hiện cam kết xây dựng những sản phẩm tài chính số minh bạch, dễ tiếp cận và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.