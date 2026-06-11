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Giới trẻ

Món quà đặc biệt giúp phụ huynh giải căng thẳng bên ngoài điểm thi

Nam Long
Nam Long
11/06/2026 13:00 GMT+7

Trong lúc phụ huynh thấp thỏm ngồi chờ con thi, các tình nguyện viên tiến lại trao tặng điều đặc biệt này giúp vơi bớt phần nào những lo lắng, căng thẳng bên ngoài phòng thi.

Sáng 11.6, khi tiếng trống báo giờ thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bắt đầu tại điểm thi Trường THPT Lưu Văn Liệt (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) cũng là lúc lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện mang những tờ Báo Thanh Niên phát tặng cho các phụ huynh ngồi đợi con em mình làm bài thi. 

Tin tưởng cháu nội tui lắm, đọc hết tờ báo rồi chở cháu về là vừa- Ảnh 1.

Trong lúc chờ con làm bài thi, nhiều phụ huynh vui vẻ đọc báo

ẢNH: NAM LONG

Tin tưởng cháu nội tui lắm, đọc hết tờ báo rồi chở cháu về là vừa- Ảnh 2.

Nhiều người đọc Báo Thanh Niên chờ con, em thi

ẢNH: NAM LONG

Ông Phan Văn Còng (ngụ P.Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) đưa cháu nội đi thi, chia sẻ: "Tôi tin cháu gái tôi sẽ thi đạt điểm cao nhất năm nay. Ngồi đợi thấy thời gian dài quá, may được tặng tờ Báo Thanh Niên, quý lắm, đọc xong là chở cháu về ăn cơm, chiều thi tiếp". 

Tin tưởng cháu nội tui lắm, đọc hết tờ báo rồi chở cháu về là vừa- Ảnh 3.

Ông Còng nhận báo đọc trong lúc chờ cháu nội làm bài thi

ẢNH: NAM LONG

Khi các thí sinh đã vào phòng thi, thanh niên tình nguyện chuyển qua tiếp sức phụ huynh. Nguyễn Minh Tâm, sinh viên tình nguyện Trường ĐH Miền Tây, bày tỏ: "Buổi sáng hỗ trợ các em đi thi, giờ hỗ trợ cha mẹ các em 'giết thời gian' đợi chờ, em cảm thấy vui lắm. Mong các em thi thật tốt".

Tin tưởng cháu nội tui lắm, đọc hết tờ báo rồi chở cháu về là vừa- Ảnh 4.

Tình nguyện viên Nguyễn Minh Tâm tặng báo cho phụ huynh

ẢNH: NAM LONG


Tin tưởng cháu nội tui lắm, đọc hết tờ báo rồi chở cháu về là vừa- Ảnh 5.

Cầm tờ báo trên tay, nhiều người vui vẻ, ngồi đọc báo để chờ con em mình thi

ẢNH: NAM LONG

Nhận được tờ Báo Thanh Niên, ông Quách Tử Điệc (cán bộ về hưu, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) nói: "Thông tin trên báo giấy giờ đa dạng quá, tôi thích lắm. Ngồi đây chờ nhờ có báo đọc nên thấy thời gian trôi qua nhanh hơn", ông Điệc vui vẻ nói.


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