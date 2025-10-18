Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Món quà đặc biệt gửi đồng bào bão lũ của 'ông trùm' ngành gạo

Chí Nhân
Chí Nhân
18/10/2025 10:24 GMT+7

Công ty CP Tập đoàn Intimex Group của 'ông trùm' ngành gạo Đỗ Hà Nam đã gửi đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ 50 tấn gạo.

Ngày 18.10, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Intimex Group cho biết: Hai trong số 5 chuyến xe chở gạo đến các vùng thiên tai bão lũ đã đến nơi là Hà Tĩnh và Cao Bằng; 3 chuyến còn lại đang trên đường tới Thái Nguyên, Quảng Trị và Nghệ An. Tổng số hàng 50 tấn gạo, trong đó nhiều nhất là Thái Nguyên 15 tấn và Cao Bằng 5 tấn, 3 địa phương còn lại mỗi nơi 10 tấn. Đây là món quà của tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty nhằm chia sẻ khó khăn mất mát của bà con các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai bão lũ vừa qua. Bên cạnh đó, hoạt động cũng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Món quà đặc biệt gửi đồng bào bão lũ của 'ông trùm' ngành gạo- Ảnh 1.

Công ty CP Tập đoàn Intimex Group gửi đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua 50 tấn gạo

ẢNH: CTV

"Nhìn những hình ảnh bão lũ mà bà con các tỉnh thành miền Bắc, Trung vừa trải qua tôi nghĩ ai cũng rất đau xót. Chính vì vậy, tập thể người lao động công ty đã quyên góp ủng hộ đồng bào bằng cả tấm lòng và đây cũng là sản phẩm "của nhà trồng được". Của ít lòng nhiều, chúng tôi hy vọng với sự đóng góp nhỏ nhoi của mình góp phần ủng hộ bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt và vững bước tương lai", ông Nam nói.

Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh thành miền Bắc và gây nên những trận lũ lịch sử. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Chính phủ vào ngày 15.10, mưa lũ sau bão Matmo làm 18 người chết, chủ yếu do lũ cuốn ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, 16 người bị thương. Thống kê từ các địa phương, Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với hơn 12.200 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ, Bắc Ninh 1.670 tỉ và Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng.

Đợt thiên tai vừa qua diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, xảy ra trên diện rộng, nhất là lũ chồng lũ là nguyên nhân khách quan gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Gạo bão lũ ủng hộ đồng bào bão lũ các cơn bão lũ lịch sử
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
