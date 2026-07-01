Mong chờ nhà ở cho thuê

Như Thanh Niên thông tin, Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo các tỉnh, thành cần chuẩn bị đầy đủ quỹ đất sạch, nguồn vốn, hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh thủ tục đầu tư để hàng loạt dự án quy mô lớn có thể được triển khai trong quý 3 và quý 4 năm nay. Không chỉ giao nhiệm vụ cho các địa phương, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực phát triển thị trường nhà ở cho thuê.

Sau những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP.Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai chương trình phát triển nhà ở cho thuê khi đồng loạt khởi công 3 dự án tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, với quy mô hơn 4.300 căn hộ.

Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh nguồn lực đầu tư nhà cho thuê ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại TP.HCM, nơi nhu cầu nhà cho thuê được đánh giá là rất cao, cũng có thể thấy rõ sự tăng tốc. Tại hội nghị về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê mới đây, đã có 13 doanh nghiệp đăng ký tham gia phát triển hơn 97.000 căn nhà ở.

Tại TP.Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên với quy mô 1.000 căn hộ đã khởi công tại P.Long Bình, nơi có hàng loạt khu công nghiệp lớn.

Mô hình hợp lý, đáng mong chờ

Đánh giá mô hình nhà ở cho thuê là định hướng hoàn toàn hợp lý, bạn đọc (BĐ) Le Phong nêu: "Đây là tin rất vui cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Vì họ rất cần nhà ở, nhà ở cho thuê, chứ đi thuê ở ngoài như hiện nay thì giá cao mà lại không ổn định, bấp bênh. Nhà nước đứng ra cho thuê nhà thì công nhân, người lao động, người trẻ… sẽ an tâm hơn nhiều".

Phân tích thêm về mức độ phù hợp với các đặc tính xã hội hiện nay, BĐ Jukami bày tỏ: "Nhà ở xã hội cho thuê chắc chắn là mô hình phù hợp, đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn cho giới trẻ. Thậm chí những người lớn tuổi, nghỉ hưu... cũng có nhu cầu. Mô hình này theo tôi sẽ giải quyết được một số bất cập ở các căn hộ chung cư cho thuê hiện nay khi người thuê không coi mình là chủ sở hữu, nhưng với nhà ở xã hội cho thuê dài hạn thì mức độ sở hữu của người thuê phần nào được nâng lên nhiều, gắn kèm là trách nhiệm, tình cảm".

Nhắc đến yếu tố nhà ở xã hội nhưng "cho thuê" để giảm gánh nặng tài chính ban đầu, BĐ Đạt Huỳnh đề nghị: "Cần cân nhắc quy định nhà ở xã hội chỉ cho thuê, không được mua bán". BĐ An Danh ý kiến thêm: "Tiền thuê nhà ở xã hội nên tính theo % thu nhập để người dân có điều kiện thuê nhà, như vậy có thể điều chỉnh thu đối với những người khá giả hơn để có kinh phí bảo dưỡng, giảm gánh nặng cho nhà nước".

Ổn định, minh bạch khung pháp lý

Đa số BĐ đánh giá một khung pháp lý ổn định, minh bạch sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia cùng các địa phương phát triển nhà ở cho thuê. BĐ Phuc1958 nêu ý kiến: "Nhà nước nghiên cứu khả năng miễn, giảm các loại thuế liên quan cho nhà đầu tư, coi như đây là một khoản đầu tư vào an sinh xã hội, như vậy sẽ sớm đạt được mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho toàn dân".

Để tránh các dự án nhà ở cho thuê giá rẻ nhưng lại rơi vào cảnh "ốc đảo đơn độc", BĐ Sanh Phạm đề nghị: "Cần sớm tính toán đến các phương án kết nối các dự án, các thành phố vệ tinh và hệ thống giao thông công cộng. Quan trọng nhất là khung pháp lý cho mô hình này cũng phải ổn định, minh bạch".

BĐ Thanh Nguyên gửi gắm: "Khi xây dựng nhà ở cho thuê phải chú ý đến hạ tầng, từ đường giao thông, viễn thông đến cấp thoát nước. Phải có trường học, nhà trẻ, công viên, siêu thị, chợ… Phòng cần đủ rộng, nội thất tiện lợi, xây dựng chiều cao không quá 5 tầng…".

BĐ Trường Lưu nhận xét: "Rất có thể sau này yếu tố nhà ở cho thuê sẽ trở thành một chỉ số về năng lực cạnh tranh địa phương. Vì nhà cho thuê không thể tồn tại nếu không có người thuê, mà người thuê chỉ xuất hiện khi địa phương tạo được việc làm".

Giá thuê nhà ở xã hội phải rẻ hơn giá thuê nhà trên thị trường bất động sản hiện nay mới đạt được mục tiêu an sinh xã hội. TranThinh Điều tra, khảo sát nhu cầu người dân cần nhà hay cần chỗ ở ổn định gần nơi làm việc, rồi đáp ứng theo số đông để quyết định vị trí đặt dự án. Phục vụ theo nhu cầu sẽ ổn hơn. Benz Nhiều người lao động chỉ mong thuê được chỗ ở ổn định giá rẻ. Nên có chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp tư nhân xây dựng nhà cho thuê; công ty xí nghiệp xây dựng nhà cho công nhân thuê. Văn Dong Nguyen



