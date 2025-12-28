Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Mong có 'phép màu' đến với nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
28/12/2025 12:43 GMT+7

Ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, anh T. (tên nhân vật đã thay đổi) mong có 'phép màu' xảy ra, để em mình sớm hồi phục. Em anh T. là một trong số những nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai.

Ngồi lặng lẽ bên giường bệnh ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ về người thân của mình. Theo đó, em anh T. là một trong số 9 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai vào sáng 27.12.

Người thân mong có 'phép màu' đến với nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Lào Cai

ẢNH: BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

Anh T. cho biết, em anh là người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi năm, em thường đi thiện nguyện cùng bạn bè tối thiểu một lần.

"Gia đình tôi rất ủng hộ hành động này của em, vì đó là điều tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn khi giúp được người có hoàn cảnh khó khăn", anh T. chia sẻ.

Khi đang ở Hà Nội, anh T. cùng các thành viên trong gia đình bất ngờ nhận được thông báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai về việc em trai gặp tai nạn và bị thương.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cả gia đình lập tức thu xếp công việc, di chuyển lên Lào Cai để chăm sóc. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương phức tạp, các bác sĩ đã quyết định chuyển tuyến bệnh nhân về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi tiếp nhận, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời, em anh T. được đưa về khoa Thần kinh để theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của thân nhân, anh T. cho biết từ lúc nhập viện đến sáng 28.12, em anh vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tích cực về sức khỏe.

Ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng xen lẫn hy vọng, anh T. mong với sự quan tâm, điều trị tích cực của các bác sĩ thì sẽ có "phép màu" xảy ra để người em sớm bình phục, vượt qua cơn hoạn nạn và tiếp tục làm những việc tốt mà em vẫn luôn theo đuổi.

Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người chết

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì gặp tai nạn và lật ngửa. Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương.

Kết quả điều tra sơ bộ bước đầu của Công an tỉnh Lào Cai xác định, xe ô tô khi xuống dốc thì có dấu hiệu mất phanh. Trong khi đó, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Do đó, khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và lật ngược.

Về 9 nạn nhân bị thương, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai, có 8 người ở Hà Nội, một người ở TP.HCM. Các nạn nhân được sơ cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương ngực kín, bụng, vai, vết thương vùng đầu, vùng tầng sinh môn, gãy chân, cột sống...

Sau sơ cứu, 9 bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

