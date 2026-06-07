Mộng mơ… - Thơ của Lò Duy Bưu

minh họa: Tuấn Anh

Những dòng sông cũ không buồn chờ những cơn mưa

bầu trời sáng nay lạ lắm anh biết không?

màu trời chẳng thiên thanh mà đen trắng

Dòng sông im lìm bên bến vắng

ước một lần thuyền bè tấp nập ngược xuôi

để thấy mình không quạnh hiu nỗi nhớ

nên mượn ánh trăng và vài vì sao bạc

thả xuống sông bát ngát long lanh

Trăng hỏi sông còn buồn không?

sông từ tốn chảy mênh mông hiền lành

cảm ơn trăng vì ánh sáng

có trăng sông đã trong xanh vô ngần

cảm ơn một vì sao khuya

nhờ sao sông đã thắp mình sáng

Những dòng sông cũ đã xanh

nỗi buồn cũ em thả trôi mây ngàn

lời em nói phải cỏ non

lung linh sương sớm mỏi mòn hoàng hôn

Mưa nhớ sông mưa giăng khắp lối

bến nhớ thuyền quấn quýt trăng côi

anh thương em muôn vàn nỗi nhớ

đâu chỉ tình yêu mới mộng mơ!