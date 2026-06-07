Mộng mơ… - Thơ của Lò Duy Bưu

Những dòng sông cũ không buồn chờ những cơn mưa
bầu trời sáng nay lạ lắm anh biết không?
màu trời chẳng thiên thanh mà đen trắng
Dòng sông im lìm bên bến vắng
ước một lần thuyền bè tấp nập ngược xuôi
để thấy mình không quạnh hiu nỗi nhớ
nên mượn ánh trăng và vài vì sao bạc
thả xuống sông bát ngát long lanh
Trăng hỏi sông còn buồn không?
sông từ tốn chảy mênh mông hiền lành
cảm ơn trăng vì ánh sáng
có trăng sông đã trong xanh vô ngần
cảm ơn một vì sao khuya
nhờ sao sông đã thắp mình sáng
Những dòng sông cũ đã xanh
nỗi buồn cũ em thả trôi mây ngàn
lời em nói phải cỏ non
lung linh sương sớm mỏi mòn hoàng hôn
Mưa nhớ sông mưa giăng khắp lối
bến nhớ thuyền quấn quýt trăng côi
anh thương em muôn vàn nỗi nhớ
đâu chỉ tình yêu mới mộng mơ!
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