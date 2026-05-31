Ô cửa bắt đầu sáng - Thơ của P.N.Thường Đoan

Minh họa: Văn Nguyễn

Vừa sáng vừa tối

những ô cửa rọi ánh đèn chen cùng nắng chiều sắp tắt

màu vàng rượm đang lem

khuất những chiếc lá bắt đầu ngủ

Ô cửa như một bàn cờ cược số phận đã mất nụ cười

đánh đố tiếng thở co rít

âm thanh nhùng nhằng giấu gai nhọn đau

Ở đây yên tĩnh quá

chỉ có những bước chân tập đi trên hành lang vắng

không khua guốc mộc

không vang tiếng giày

cái lết nặng nhọc nghiêng ngả

Hành lang bắt đầu nhiều gió

nhiệt kế ba mươi sáu độ tuột vài vạch

người thở như cá mắc cạn

trăng mùng tám một liềm cong nhạt góc trời xa

chắc đang ngóng con diều màu hổ phách tung tăng trên cánh đồng vừa gặt

Mùi rượu và mùi cồn không giống nhau

anh giống cái bóng người đàn ông vừa khuất bên kia cầu thang tối





Thêm nhiều ô cửa sáng đèn, bóng lạ dáng lạ nhập nhoạng

một cơn lốc vừa làm rớt chậu hoa hồng trên lan can

ngày mai chỗ này sẽ có một loài hoa khác

đàn ông muôn đời không biết để trống trái tim mình.