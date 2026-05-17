Đồi cát tháng năm - Thơ của Chế Diễm Trâm

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Em không kịp về lễ Rija (*) cùng anh

Đồi cát cuối mùa xuân lấm tấm hoa cỏ dại

Cây mưa đầu năm thường đi kèm tiếng sấm

Đồng cát cần mưa cho sự sống đơm màu

Tháng năm về làng, nắng đồi cát mênh mông

Trập trùng xương rồng tích nhựa đủ qua mùa khô hạn

Trái chín sớm thoáng ửng màu e thẹn

Nỗi nhớ bàn tay ai hái không sợ những chiếc gai...

Từ đồng cát, em hướng nhìn về tháp

Tuổi càng cao càng kiêu dũng lặng thầm

Điệu nắng gió vô thường in thân tháp

Cát ở đây cũng cất điệu vô biên...

Đêm tháng năm, điệu dân ca dường đâu đây

Cánh đồng cát mệt nhoài sau ngày dài cút bắt cùng nắng gió

Mơ màng nép mình dưới chân núi đá chẻ

Đêm võng đưa nhịp cát thở hồi sinh…

Đời vô thường trên dòng đời vô tận

Cát cũng thế, không phút nào lặng yên

Em cũng thế, mùa hạ sau trở lại

Tóc thêm màu như thân tháp sẽ bạc thêm…

Dẫu có thế, em vẫn về thăm đồi cát

Lùa chân trần vào cát ấm hoàng hôn

Nghe gió cát điệu u u bất tận

Đồi cát tháng năm ảo diệu giữa màn trăng...

(*) Rija: lễ đầu năm theo lịch Chăm (còn gọi là Tết Chăm), vào khoảng tháng 4 Dương lịch.