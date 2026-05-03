Em về với thế giới đa sắc - Thơ của Hà Hồng Hạnh

Hà Hồng Hạnh
Hà Hồng Hạnh
03/05/2026 08:05 GMT+7

Em cuộn lại tổ kén bé xíu
bốn bề kín bưng
bình yên trong lớp vỏ ken dày
những tháng ngày mềm mại vụt qua
không còn tia sáng rực rỡ
em thản nhiên khóc cười
đếm thời gian qua giọt sương rơi

Em về với thế giới đa sắc - Thơ của Hà Hồng Hạnh- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

em mang hình hài bướm tiên đôi cánh rực rỡ
bay trong cỏ hoa chớm nụ
uống hạt sương trong chiếc lá xanh
bàng bạc bông cỏ may ngày trở gió
chớp mắt tuổi xuân trôi qua

đêm đêm bọc em
từng lớp
tìm mùi nhựa cây trong cánh rừng cuối thu
gương mặt anh ẩn sau tán lá
tia nắng hồn nhiên

đôi vòng tay anh ru em ngủ yên
trong cơn bão tình yêu
anh bóc các lớp kén
đưa em vào thế giới đa sắc. 

