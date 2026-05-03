Em về với thế giới đa sắc - Thơ của Hà Hồng Hạnh

Em cuộn lại tổ kén bé xíu

bốn bề kín bưng

bình yên trong lớp vỏ ken dày

những tháng ngày mềm mại vụt qua

không còn tia sáng rực rỡ

em thản nhiên khóc cười

đếm thời gian qua giọt sương rơi

em mang hình hài bướm tiên đôi cánh rực rỡ

bay trong cỏ hoa chớm nụ

uống hạt sương trong chiếc lá xanh

bàng bạc bông cỏ may ngày trở gió

chớp mắt tuổi xuân trôi qua

đêm đêm bọc em

từng lớp

tìm mùi nhựa cây trong cánh rừng cuối thu

gương mặt anh ẩn sau tán lá

tia nắng hồn nhiên

đôi vòng tay anh ru em ngủ yên

trong cơn bão tình yêu

anh bóc các lớp kén

đưa em vào thế giới đa sắc.