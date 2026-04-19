Lạc tiên - Thơ của Nguyên Như

Nguyên Như
19/04/2026 08:06 GMT+7

hồi trống văng theo gió đồi

giằng mây ở rẫy

lẽo đẽo chân cha giục tìm thơ dại

nắng nâng nắng tầng cao

cây ru cây mùa xanh ngon giấc

trong lõm sâu khoanh đất

dây lạc tiên lác đác quả vàng

trượt xuống đáy bằng điềm nhiên cánh mắt

tôi mê, sau cơn chói giữa chiều

một hơi thở lạ quen

vòng trước

mạnh lên

và chìm xuống

chiếc hố này vì đâu hiện diện

ở mơ

- rú lên - cú nổ - khói mù

nhiều người đội mũ lá xoay quanh

xộc xệch từng ống quần đẫm ướt

muốn chạm vào ánh nhìn phơ phất

cố rướn qua chiếc bóng rất gần

gắn một ngôi sao

cha nói đó là chứng tích của bình yên

tứ bề hố bom rờn lạnh

có lẽ tôi đã gặp...

có thể những đoàn binh...

người đưa tôi nắm quả mọng vàng

gọi vời dưới nắng

lạc tiên.


Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung nằm trên địa bàn thôn 9, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ), sau sáp nhập thuộc thôn 9, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Lạc tiên - Thơ của Nguyên Như- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn

Thường xuân - Thơ của Mai Nhật

