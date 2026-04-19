Lạc tiên - Thơ của Nguyên Như

hồi trống văng theo gió đồi
giằng mây ở rẫy
lẽo đẽo chân cha giục tìm thơ dại
nắng nâng nắng tầng cao
cây ru cây mùa xanh ngon giấc
trong lõm sâu khoanh đất
dây lạc tiên lác đác quả vàng
trượt xuống đáy bằng điềm nhiên cánh mắt
tôi mê, sau cơn chói giữa chiều
một hơi thở lạ quen
vòng trước
mạnh lên
và chìm xuống
chiếc hố này vì đâu hiện diện
ở mơ
- rú lên - cú nổ - khói mù
nhiều người đội mũ lá xoay quanh
xộc xệch từng ống quần đẫm ướt
muốn chạm vào ánh nhìn phơ phất
cố rướn qua chiếc bóng rất gần
gắn một ngôi sao
cha nói đó là chứng tích của bình yên
tứ bề hố bom rờn lạnh
có lẽ tôi đã gặp...
có thể những đoàn binh...
người đưa tôi nắm quả mọng vàng
gọi vời dưới nắng
lạc tiên.
Di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung nằm trên địa bàn thôn 9, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ), sau sáp nhập thuộc thôn 9, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.
