Trăng phố - Thơ của Hạ Minh

minh họa: Tuấn Anh

Trăng bay hay trăng say

lửng lơ chín ngọt

tầng tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng



Người từng mơ đêm nào cũng là rằm

người từng quên trăng cần ngày khuyết

người từng giận phía mây che…



Trăng treo giữa trời không mỏi

những đôi mắt người trông vời vợi

nhớ quê xưa lấp lánh ngõ hoa



Người chọn con đường trăng không soi thấu

cả những ngôi sao cũng dừng tia chiếu

tham vọng là bóng tối không cùng



Trăng phố nhòa đèn phố

khuyết đầy lẽ tự nhiên

bên ô cửa cách âm có ai còn mơ mộng



Trăng bay hay trăng say

đêm phố thiền

đồng điệu những khu vườn bí mật.