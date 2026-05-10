Văn hóa

Trăng phố - Thơ của Hạ Minh

Hạ Minh
10/05/2026 08:05 GMT+7


Trăng phố - Thơ của Hạ Minh- Ảnh 1.

minh họa: Tuấn Anh

Trăng bay hay trăng say

lửng lơ chín ngọt

tầng tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng


Người từng mơ đêm nào cũng là rằm

người từng quên trăng cần ngày khuyết

người từng giận phía mây che…


Trăng treo giữa trời không mỏi

những đôi mắt người trông vời vợi

nhớ quê xưa lấp lánh ngõ hoa


Người chọn con đường trăng không soi thấu

cả những ngôi sao cũng dừng tia chiếu

tham vọng là bóng tối không cùng


Trăng phố nhòa đèn phố

khuyết đầy lẽ tự nhiên

bên ô cửa cách âm có ai còn mơ mộng


Trăng bay hay trăng say

đêm phố thiền

đồng điệu những khu vườn bí mật.

