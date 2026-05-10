Trăng phố - Thơ của Hạ Minh

Trăng bay hay trăng say
lửng lơ chín ngọt
tầng tháp bê tông mở ô cửa dịu dàng
Người từng mơ đêm nào cũng là rằm
người từng quên trăng cần ngày khuyết
người từng giận phía mây che…
Trăng treo giữa trời không mỏi
những đôi mắt người trông vời vợi
nhớ quê xưa lấp lánh ngõ hoa
Người chọn con đường trăng không soi thấu
cả những ngôi sao cũng dừng tia chiếu
tham vọng là bóng tối không cùng
Trăng phố nhòa đèn phố
khuyết đầy lẽ tự nhiên
bên ô cửa cách âm có ai còn mơ mộng
Trăng bay hay trăng say
đêm phố thiền
đồng điệu những khu vườn bí mật.
Bình luận (0)