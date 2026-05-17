Mây chùa Hương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Mùa xuân ấm trên từng chiếc lá

Nghe nhựa cây đã thấm muôn cành

Màu gạo đỏ dâng hoa trời biếc

Hồn quê mình đã thấy lên xanh





Em trẩy hội chùa Hương đò chật

Dáng áo dài như áng mây bay

Nâng một mảnh trời quê lên ngắm

Suối Yến trôi khúc khích dưới tay





Nước rất trong mà gọi bến Đục

Đời ai buồn lạc giữa rừng mơ

Người hái thơ đòi ăn rau sắng

Tim ai cũng có một ngôi chùa





Tiếng tre trúc dẫn mây lên núi

Mây vào chùa dâng một nén thơm

Người như khói lẫn vào tiên cảnh

Lãng đãng trôi vào chốn núi non





Mây lên núi thành mây của Phật

Mây đi tu một sắc áo thiền

Kinh Phật đem mùa xuân gieo vãi

Từ Thiên Trù đến động Hương Sơn.