Mây chùa Hương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Mùa xuân ấm trên từng chiếc lá
Nghe nhựa cây đã thấm muôn cành
Màu gạo đỏ dâng hoa trời biếc
Hồn quê mình đã thấy lên xanh
Em trẩy hội chùa Hương đò chật
Dáng áo dài như áng mây bay
Nâng một mảnh trời quê lên ngắm
Suối Yến trôi khúc khích dưới tay
Nước rất trong mà gọi bến Đục
Đời ai buồn lạc giữa rừng mơ
Người hái thơ đòi ăn rau sắng
Tim ai cũng có một ngôi chùa
Tiếng tre trúc dẫn mây lên núi
Mây vào chùa dâng một nén thơm
Người như khói lẫn vào tiên cảnh
Lãng đãng trôi vào chốn núi non
Mây lên núi thành mây của Phật
Mây đi tu một sắc áo thiền
Kinh Phật đem mùa xuân gieo vãi
Từ Thiên Trù đến động Hương Sơn.
