Đất nước những đêm dài không ngủ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Minh họa: Văn Nguyễn

Đêm mưa lớn mẹ chong đèn thao thức

Lũ cuốn trôi ngập xóa những cánh đồng

Con tự hỏi, ngọn đèn kia tự hỏi:

Trong hồn người còn thao thức nào không?

Rừng trọc lốc mưa nguồn dâng lũ xoáy

Đồi sạt đồi nghe núi lở vào đêm

Bao thôn nhỏ bị vùi trong thảm họa

Bao kiếp người thoi thóp bị xóa quên

Đất nước những đêm dài không ngủ

Mẹ nuôi ta hạt thóc ngủ trong bùn

Con cá ngủ trong nhọc nhằn sóng bẩn

Chỉ mẹ ta thao thức với đất buồn

Chỉ mẹ ta thương đất đã ngàn năm

Bao xương máu như phù sa bồi đắp

Bao lớp người không nhớ tên rõ mặt

Phải ra đi trong thảm họa vô cùng

Đất nước những đêm dài mất ngủ

Thương Cửu Long thương đến tận sông Hồng

Khi đất nước đối mặt cùng bão tố

Người bên người vượt qua mọi cuồng phong.