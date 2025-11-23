Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đất nước những đêm dài không ngủ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Nguyễn Việt Chiến
Nguyễn Việt Chiến
23/11/2025 08:05 GMT+7

Đất nước những đêm dài không ngủ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Đêm mưa lớn mẹ chong đèn thao thức
Lũ cuốn trôi ngập xóa những cánh đồng
Con tự hỏi, ngọn đèn kia tự hỏi:
Trong hồn người còn thao thức nào không?

Rừng trọc lốc mưa nguồn dâng lũ xoáy
Đồi sạt đồi nghe núi lở vào đêm
Bao thôn nhỏ bị vùi trong thảm họa
Bao kiếp người thoi thóp bị xóa quên

Đất nước những đêm dài không ngủ
Mẹ nuôi ta hạt thóc ngủ trong bùn
Con cá ngủ trong nhọc nhằn sóng bẩn
Chỉ mẹ ta thao thức với đất buồn

Chỉ mẹ ta thương đất đã ngàn năm
Bao xương máu như phù sa bồi đắp
Bao lớp người không nhớ tên rõ mặt
Phải ra đi trong thảm họa vô cùng

Đất nước những đêm dài mất ngủ
Thương Cửu Long thương đến tận sông Hồng
Khi đất nước đối mặt cùng bão tố
Người bên người vượt qua mọi cuồng phong. 

