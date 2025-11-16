Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

P.N.Thường Đoan
P.N.Thường Đoan
16/11/2025 08:05 GMT+7

Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan - Ảnh 1.

Minh Họa: Tuấn Anh

Biết mùa thu đã đi
khi lá vàng không rơi nữa
mây trời bàng hoàng tím
cô độc một trăng chiều

Gió chao dao ngập ngừng nơi hiên không bóng người
sân vắng mặt trời hồng

vườn sâu gió nhắc tiếng chim quen
cây mồ côi bóng mát

Những giọt sương rơi rơi không còn
ký ức dấu kín mở tung trong mông mênh đêm
người thành cố nhân biệt mù xa
tôi làm vệt nắng theo bước chân trầm

Mùa thu đã đi
người còn phiêu lãng
những câu thơ thành câu hát nhớ thương
heo may phủ trên chùm cỏ dại

dòng sông không biết mình làm đau bờ bến xưa

Trong bóng tối tiếng đàn nào đã vắng
vầng trăng còn tiếc nhớ
chân trời kia nơi hẹn đến
chỉ còn lại một thanh tịnh mơ hồ
chiêm bao tan

Nắng thu mong manh không còn buông
hàng cây xạm đông sần sùi
tôi luồn kim vào tim
sợi chỉ thời gian may nỗi nhớ. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
