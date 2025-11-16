Mùa thu đã đi rồi - Thơ của P.N.Thường Đoan

Minh Họa: Tuấn Anh

Biết mùa thu đã đi

khi lá vàng không rơi nữa

mây trời bàng hoàng tím

cô độc một trăng chiều

Gió chao dao ngập ngừng nơi hiên không bóng người

sân vắng mặt trời hồng

vườn sâu gió nhắc tiếng chim quen

cây mồ côi bóng mát

Những giọt sương rơi rơi không còn

ký ức dấu kín mở tung trong mông mênh đêm

người thành cố nhân biệt mù xa

tôi làm vệt nắng theo bước chân trầm

Mùa thu đã đi

người còn phiêu lãng

những câu thơ thành câu hát nhớ thương

heo may phủ trên chùm cỏ dại

dòng sông không biết mình làm đau bờ bến xưa

Trong bóng tối tiếng đàn nào đã vắng

vầng trăng còn tiếc nhớ

chân trời kia nơi hẹn đến

chỉ còn lại một thanh tịnh mơ hồ

chiêm bao tan

Nắng thu mong manh không còn buông

hàng cây xạm đông sần sùi

tôi luồn kim vào tim

sợi chỉ thời gian may nỗi nhớ.