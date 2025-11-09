Nói gì đây sông ơi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

Viết cho mùa lũ lụt tháng 10

Nói gì đây với Vu Gia

Sông quê cũng chẳng nói ra một lời

Bao người lưu lạc trăm nơi

Mà sao ai cũng bời bời nhớ thương

Xa quê từ thuở nằm lòng

Mấy ai biết được đục trong đôi bờ

Chỉ là hoài niệm tuổi thơ

Qua dâu bể chẳng bao giờ nguôi quên

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Nói gì đây với lặng yên

Chỉ nghe tiếng gió bên triền dâu xanh

Vu Gia gió mát trăng lành

Mà sao sông cứ lặng thinh thế này

Còn gì đây để tỏ bày

Mơn man ngọn cỏ mọc dày làng tôi

Nói gì đi hỡi sông ơi

Lặng yên không nói một lời, vậy sao

Còn gì đây để gửi trao

Một thời thơ bé cắm sào triền sông

Cắm lòng tôi với cơn giông

Giữa bao sấm chớp từ trong mưa nguồn

Xa quê từ thuở nằm lòng

Tôi đâu nào có đèo bòng gì đâu

Đục trong, có lúc cạn sâu

Thì sông vẫn mối tình đầu xa xưa

Tôi về trong một chiều mưa

Còn đâu, cả tiếng đò thưa vắng dần

Sông ơi, xin được một lần

Cho tôi trả hết nợ nần trót vay…