Căn nhà xưa - Thơ của Hoàng Đăng Khoa

Xuống sân bay xép Liên Khương

Hành lý một rương ký ức

Tiệm cà phê lưng chừng dốc

Bảng gỗ khắc dòng mộc

Căn nhà xưa

Nhà cũ tôi ở cuối sương mù

Nơi chị khều miếng tóp mỡ tóp teo

bỏ vào bát cơm tôi đút dở

Mẹ đặt dưới giấc trưa tôi

mấy trái kẹo ớt khi về chợ

Cha kết bè mùa lụt để tôi giả ra khơi

Tôi leo lên cành khế cao

nhìn đoàn tàu như con rắn

trườn phía cuối trời

Tôi chạy ù qua lòng sông nứt nẻ mùa đại hạn

Tôi một tuổi thơ không bạn

Chỉ những cuốn sách vẹt mòn và cơn khát đi xa

Càng đi càng nhận ra

Sân bay nào cũng chỉ là sân xép

Và căn nhà xưa

Vời vợi chân mây...