Văn hóa

Gửi Vàm Cỏ Tây - Thơ của Lương Minh Cừ

Lương Minh Cừ
Lương Minh Cừ
12/10/2025 08:05 GMT+7

Có nhiều dòng sông anh đã từng qua
sao nỗi nhớ cứ dành riêng cho Vàm Cỏ
một nỗi nhớ bao giờ cũng lạ,
về dòng sông,
phía dưới chiến trường xa?

Gửi Vàm Cỏ Tây - Thơ của Lương Minh Cừ- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Nơi những mùa chiến dịch anh qua
bờ lá khép những làn sóng vỗ
con sóng vỗ từ lòng anh đó,
anh đi rồi, con sóng vẫn còn xanh.

Đêm hành quân,
nghe tiếng hát dòng sông
bông lục bình trôi,
những hoàng hôn tím ngát
mùa mưa nào anh qua sông,
mùa khô nào em đi phục kích,
mà bây giờ em bám đất chờ anh.

Mà bây giờ, trời bỗng nhiên xanh,
và hoa cỏ đã nở vàng trên đất
dòng sông nhắc về
những năm đánh giặc
đêm vượt sông những binh đội ra đi.

Miền hạ ơi, đất mẹ diệu kỳ
khuôn mặt em bây giờ bừng sáng thế
những con nước xuôi dòng ra bể
gặp bể rồi, nước lại hóa dòng sông.

Cho trái tim anh, chín đỏ lúa đồng
xôn xao mùa gặt hái,
trời Long An hồn nhiên thắm lại
anh về Vàm Cỏ Tây.

Đất quê mình vẫn nguyên vẹn sắc mây
và nguyên vẹn bốn mùa hoa trái
Vàm Cỏ Tây - xin cho anh trở lại
với tình yêu thời lửa trận đã dành cho. 

