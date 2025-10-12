Gửi Vàm Cỏ Tây - Thơ của Lương Minh Cừ

Có nhiều dòng sông anh đã từng qua

sao nỗi nhớ cứ dành riêng cho Vàm Cỏ

một nỗi nhớ bao giờ cũng lạ,

về dòng sông,

phía dưới chiến trường xa?

Minh họa: Văn Nguyễn

Nơi những mùa chiến dịch anh qua

bờ lá khép những làn sóng vỗ

con sóng vỗ từ lòng anh đó,

anh đi rồi, con sóng vẫn còn xanh.

Đêm hành quân,

nghe tiếng hát dòng sông

bông lục bình trôi,

những hoàng hôn tím ngát

mùa mưa nào anh qua sông,

mùa khô nào em đi phục kích,

mà bây giờ em bám đất chờ anh.

Mà bây giờ, trời bỗng nhiên xanh,

và hoa cỏ đã nở vàng trên đất

dòng sông nhắc về

những năm đánh giặc

đêm vượt sông những binh đội ra đi.

Miền hạ ơi, đất mẹ diệu kỳ

khuôn mặt em bây giờ bừng sáng thế

những con nước xuôi dòng ra bể

gặp bể rồi, nước lại hóa dòng sông.

Cho trái tim anh, chín đỏ lúa đồng

xôn xao mùa gặt hái,

trời Long An hồn nhiên thắm lại

anh về Vàm Cỏ Tây.

Đất quê mình vẫn nguyên vẹn sắc mây

và nguyên vẹn bốn mùa hoa trái

Vàm Cỏ Tây - xin cho anh trở lại

với tình yêu thời lửa trận đã dành cho.