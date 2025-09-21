Một hoàng hôn ở quán hai người - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Minh họa: Văn Nguyễn

Quán không bảng hiệu, không địa chỉ

Chỉ mở bán khi đêm tìm ngày

Quán tọa lạc trên một cụm gió xa.

Một phỏng đoán khả năng cao là đúng

Buổi chiều treo chênh vênh trên da em

Sẽ gãy đổ bởi một lần tay chạm

Hãy ngồi cạnh đến khi anh sẵn sàng

Để bóng tối lôi xềnh xệch anh đi

Em còn nơi đây còn phẳng lặng

Lòng rũ cờ trắng, chuyện tình xanh

Em tên gì? Xin em nhắc lại.





Để lần cuối mình còn gọi nhau

Càng trìu mến càng buồn càng lạnh.

Anh tên gì? Xin em đừng nói

Anh sẽ buồn khi thế giới nhớ anh.





Buổi chiều ấy neo bởi lời chia biệt

Nụ cười em gấp lại ngàn sau.