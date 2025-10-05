Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cho những dịu dàng - Thơ của Hạ Minh

Hạ Minh
Hạ Minh
05/10/2025 08:05 GMT+7

Cho những dịu dàng - Thơ của Hạ Minh- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Vẫn chỉ là hoa cúc cho một nửa mùa thu

Vẫn chỉ là lối xưa cho một miền nhớ cũ

Vẫn vầng trăng không ngủ trong triệu triệu sao trời

Vẫn thong thả mây trôi trên ngàn ngàn đỉnh núi


Đêm miên man không vội, vẽ giọt sương mắt tròn

Ban mai mải điểm trang cho hoàng hôn mi ướt

Yêu một điều có thật, thả một điều bâng quơ

Bao lưu luyến tình cờ đời vẫn trôi mải miết


Trong cơn mưa da diết có vòm lá chợt nhò

Trong tiếng đàn phố xa có một người thiếu phụ

Trong bài thơ lặng lẽ có trái tim đánh rơi

Trong heo may lí lơi ai nhặt lên chiếc lá


Ngày càng nhạt chiều càng phai lặng lẽ

Áo mong manh em hiền hậu mấy mùa

Anh có còn ban sơ bàn tay ấm

Cho những dịu dàng cũng rất xa xưa...

