Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Trung du - Thơ của Đinh Lê Vũ

Đinh Lê Vũ
Đinh Lê Vũ
19/10/2025 08:05 GMT+7

Nơi em sống
Mở mắt ra thấy núi, thấy rừng
Buổi sáng trong veo
Vì những tiếng chim…

Con gà mái tục tục gọi con dưới bậc thang nhà sàn
Con heo lưng cong ủn ỉn đòi ăn sau bếp
Không gian thơm lừng mùi khoai lang nướng
Mẹ dậy sớm vùi trong bếp tro còn ấm đêm qua

Anh là khách lạ ghé qua
Thương đôi mắt rất đen của những đứa trẻ ôm lưng nhau nhìn anh e ngại
Thương chiếc áo cũ mỏng manh không đủ ấm trong ngày gió thổi
Thương cái miệng háo hức tròn vo khi anh dạy tụi nhỏ đánh vần những câu chữ đầu tiên…

Anh trốn phố phường về đây
Chếnh choáng say chút tình người nồng ấm
Bữa cơm tối nhịn miệng đãi khách bên ánh lửa nhà sàn bập bùng
Nụ cười em trong veo, niềm vui lấp lánh cũng trong veo…

Anh thấy mình đang tan ra cùng trung du trong veo…

Tin liên quan

Cho những dịu dàng - Thơ của Hạ Minh

Cho những dịu dàng - Thơ của Hạ Minh

Gửi Vàm Cỏ Tây - Thơ của Lương Minh Cừ

Khám phá thêm chủ đề

Trung du Đinh Lê Vũ đôi mắt thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận