Trung du - Thơ của Đinh Lê Vũ

Nơi em sống
Mở mắt ra thấy núi, thấy rừng
Buổi sáng trong veo
Vì những tiếng chim…
Con gà mái tục tục gọi con dưới bậc thang nhà sàn
Con heo lưng cong ủn ỉn đòi ăn sau bếp
Không gian thơm lừng mùi khoai lang nướng
Mẹ dậy sớm vùi trong bếp tro còn ấm đêm qua
Anh là khách lạ ghé qua
Thương đôi mắt rất đen của những đứa trẻ ôm lưng nhau nhìn anh e ngại
Thương chiếc áo cũ mỏng manh không đủ ấm trong ngày gió thổi
Thương cái miệng háo hức tròn vo khi anh dạy tụi nhỏ đánh vần những câu chữ đầu tiên…
Anh trốn phố phường về đây
Chếnh choáng say chút tình người nồng ấm
Bữa cơm tối nhịn miệng đãi khách bên ánh lửa nhà sàn bập bùng
Nụ cười em trong veo, niềm vui lấp lánh cũng trong veo…
Anh thấy mình đang tan ra cùng trung du trong veo…
