Trung du - Thơ của Đinh Lê Vũ

Nơi em sống

Mở mắt ra thấy núi, thấy rừng

Buổi sáng trong veo

Vì những tiếng chim…

Con gà mái tục tục gọi con dưới bậc thang nhà sàn

Con heo lưng cong ủn ỉn đòi ăn sau bếp

Không gian thơm lừng mùi khoai lang nướng

Mẹ dậy sớm vùi trong bếp tro còn ấm đêm qua

Anh là khách lạ ghé qua

Thương đôi mắt rất đen của những đứa trẻ ôm lưng nhau nhìn anh e ngại

Thương chiếc áo cũ mỏng manh không đủ ấm trong ngày gió thổi

Thương cái miệng háo hức tròn vo khi anh dạy tụi nhỏ đánh vần những câu chữ đầu tiên…

Anh trốn phố phường về đây

Chếnh choáng say chút tình người nồng ấm

Bữa cơm tối nhịn miệng đãi khách bên ánh lửa nhà sàn bập bùng

Nụ cười em trong veo, niềm vui lấp lánh cũng trong veo…

Anh thấy mình đang tan ra cùng trung du trong veo…