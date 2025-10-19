Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Con thèm tiếng mẹ ru nôi - Thơ của Hoàng Thân

Hoàng Thân
Hoàng Thân
19/10/2025 08:05 GMT+7

Chạn buồn
thương cả nồi niêu
Bếp buồn
thương cả khói chiều
vào không

Thu còn chưa chạm triền đông
Mà cay mắt mẹ, chạnh lòng chái quê

Ngạch buồn
mong bước con về
Ngõ hờ chẳng khép
mưa rê nỗi sầu

Nhớ thương đằm suốt đêm thâu
Tiếng ho khẽ nghẹn giữa câu thoại buồn

Mẹ rằng, mẹ vẫn khỏe luôn
Vẫn ăn ngủ được như muôn ngày nào
Mẹ rằng, mẹ chẳng làm sao
Đừng lo con nhé, còn bao việc cần

Con rằng, thưa mẹ dạ vâng
Đường trần vạn nẻo chỉ cần mẹ thôi
Con thèm tiếng mẹ ru nôi
Thèm vòng tay mẹ như hồi trẻ thơ. 

