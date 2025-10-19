Con thèm tiếng mẹ ru nôi - Thơ của Hoàng Thân

Chạn buồn

thương cả nồi niêu

Bếp buồn

thương cả khói chiều

vào không

Thu còn chưa chạm triền đông

Mà cay mắt mẹ, chạnh lòng chái quê

Ngạch buồn

mong bước con về

Ngõ hờ chẳng khép

mưa rê nỗi sầu

Nhớ thương đằm suốt đêm thâu

Tiếng ho khẽ nghẹn giữa câu thoại buồn

Mẹ rằng, mẹ vẫn khỏe luôn

Vẫn ăn ngủ được như muôn ngày nào

Mẹ rằng, mẹ chẳng làm sao

Đừng lo con nhé, còn bao việc cần

Con rằng, thưa mẹ dạ vâng

Đường trần vạn nẻo chỉ cần mẹ thôi

Con thèm tiếng mẹ ru nôi

Thèm vòng tay mẹ như hồi trẻ thơ.