Con thèm tiếng mẹ ru nôi - Thơ của Hoàng Thân

Chạn buồn
thương cả nồi niêu
Bếp buồn
thương cả khói chiều
vào không
Thu còn chưa chạm triền đông
Mà cay mắt mẹ, chạnh lòng chái quê
Ngạch buồn
mong bước con về
Ngõ hờ chẳng khép
mưa rê nỗi sầu
Nhớ thương đằm suốt đêm thâu
Tiếng ho khẽ nghẹn giữa câu thoại buồn
Mẹ rằng, mẹ vẫn khỏe luôn
Vẫn ăn ngủ được như muôn ngày nào
Mẹ rằng, mẹ chẳng làm sao
Đừng lo con nhé, còn bao việc cần
Con rằng, thưa mẹ dạ vâng
Đường trần vạn nẻo chỉ cần mẹ thôi
Con thèm tiếng mẹ ru nôi
Thèm vòng tay mẹ như hồi trẻ thơ.
Bình luận (0)