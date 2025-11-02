Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những mùa còn cỏ - Thơ của Ngô Mậu Tình

NGÔ MẬU TÌNH
NGÔ MẬU TÌNH
02/11/2025 08:05 GMT+7

(Kính tặng bà con thành phố Huế)

Chẳng còn tiếng chim
cánh đồng xước gió
nước mắt ngập bùn đất
nhọc nhằn trong mắt mẹ

Những mùa còn cỏ - Thơ của Ngô Mậu Tình- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

con sông đầy rác rêu
cái giếng nhà bên lênh đênh con chữ
bờ tre nghiêng mình mắc cạn
tiếng ếch rát cả đất trời

đám trẻ con chơi trước dòng nước lũ
đục ngầu khuôn mặt làng quê
những lời ru bạc phếch núi rừng
củ sắn củ khoai gấp khúc nghèo khó
bữa cơm nhen lên ký ức rụng rời

đêm
chẳng thể gần hơn
ngôi sao rơi xuống mái nhà
mẹ ngồi vá lại tấm chăn rách ba chiều gió
tiếng mèo trộn tiếng mưa ngoài ngõ
thúc dồn lo âu

sáng ra
làng lặng im như chưa từng có người
đôi chân trần tím thâm hạt lúa
còn tiếng gió trôi đi rét mướt
không biết tìm đâu
lần cỏ tìm về. 

Tin liên quan

Mong chờ - Thơ của Ngô Mậu Tình

Mong chờ - Thơ của Ngô Mậu Tình

Sáng mai - Thơ của Ngô Mậu Tình

Chiếc lá - Thơ của Ngô Mậu Tình

Khám phá thêm chủ đề

thơ văn học thành phố huế Khuôn mặt Trẻ con
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận