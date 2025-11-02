Những mùa còn cỏ - Thơ của Ngô Mậu Tình

(Kính tặng bà con thành phố Huế)

Chẳng còn tiếng chim

cánh đồng xước gió

nước mắt ngập bùn đất

nhọc nhằn trong mắt mẹ

MINH HỌA: TUẤN ANH

con sông đầy rác rêu

cái giếng nhà bên lênh đênh con chữ

bờ tre nghiêng mình mắc cạn

tiếng ếch rát cả đất trời

đám trẻ con chơi trước dòng nước lũ

đục ngầu khuôn mặt làng quê

những lời ru bạc phếch núi rừng

củ sắn củ khoai gấp khúc nghèo khó

bữa cơm nhen lên ký ức rụng rời

đêm

chẳng thể gần hơn

ngôi sao rơi xuống mái nhà

mẹ ngồi vá lại tấm chăn rách ba chiều gió

tiếng mèo trộn tiếng mưa ngoài ngõ

thúc dồn lo âu

sáng ra

làng lặng im như chưa từng có người

đôi chân trần tím thâm hạt lúa

còn tiếng gió trôi đi rét mướt

không biết tìm đâu

lần cỏ tìm về.