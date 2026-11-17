Trưa 17.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026).



Tại buổi họp mặt, các nhà giáo chia sẻ về hành trình gắn bó với giáo dục, nghiên cứu khoa học và tâm huyết truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

Truyền kiến thức, giữ gìn y đức

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Trần Đông A cho rằng với người làm ngành y, trách nhiệm không chỉ là điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mà còn đào tạo bác sĩ trẻ và nghiên cứu khoa học. Nhìn lại chặng đường công tác, ông đã dành nhiều tâm huyết cho cả ba nhiệm vụ này.

Là một trong những người đặt nền móng cho ngành phẫu thuật ngoại nhi Việt Nam, GS Trần Đông A có nhiều đóng góp trong đào tạo đội ngũ bác sĩ, tham gia ca phẫu thuật tách cặp song sinh Việt - Đức và các công trình nghiên cứu về ghép tạng nhi.

Cùng chia sẻ về sự gắn bó giữa công việc chữa bệnh và giảng dạy, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khóa VIII, bày tỏ niềm tự hào khi đồng thời là thầy thuốc và nhà giáo.

Theo bà, người thầy thuốc hướng đến mục tiêu giúp bệnh nhân khỏe mạnh, có chất lượng sống tốt. Còn trong vai trò người thầy, mỗi bác sĩ cần truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và khơi dậy niềm say mê nghề nghiệp ở thế hệ trẻ.

Bên cạnh chuyên môn, GS Ngọc Phượng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương về y đức, từ cách ứng xử với người bệnh đến quan hệ với đồng nghiệp. Đây là những giá trị cần được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ bác sĩ kế cận.

Bà cũng cho rằng những vấn đề nảy sinh trong quá trình khám, chữa bệnh chính là cơ sở để người thầy thuốc tìm tòi, nghiên cứu và đề xuất giải pháp, góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Phát huy trí tuệ nhà giáo trong phản biện chính sách

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trân trọng những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và hoạt động của Mặt trận.

Theo ông Lộc, trong số các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có 10 nhà giáo đang hoặc từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Với kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết, các nhà giáo có thể tiếp tục đóng góp vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và hiến kế chính sách.

Ông Lộc nhấn mạnh giáo dục, đào tạo là một trong những trụ cột phát triển của TP.HCM. Khi thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà giáo càng có ý nghĩa thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong các nhà giáo tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận, đề xuất giải pháp khả thi cho những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; góp sức phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm của thành phố.

Cùng với đó, ông đề nghị đội ngũ nhà giáo phát huy vai trò kết nối nguồn lực xã hội, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa có điều kiện tiếp cận giáo dục.

Theo ông Lộc, đây là lần đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt riêng với các nhà giáo là ủy viên ủy ban. Hoạt động vừa thể hiện sự tri ân, vừa tạo thêm cơ hội để các nhà giáo đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm cộng đồng cho sự phát triển của TP.HCM.