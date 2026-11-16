Lãnh đạo TP.HCM gợi mở đào tạo công nghiệp văn hóa tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 16.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến thăm, chúc mừng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; đồng thời tham gia trồng cây, ra mắt vườn cây đại đoàn kết trong khuôn viên trường.



Tại buổi gặp gỡ, ông Lộc ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Ông mong mỗi giảng viên, sinh viên đều tự hào khi nhắc đến ngôi trường mình đang công tác, học tập.

Đào tạo gắn với nhu cầu phát triển thành phố

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, nhà trường cần nghiên cứu sâu thị trường lao động và quan hệ lao động để đề xuất giải pháp đào tạo, đồng thời đóng góp các kiến nghị khoa học cho địa phương. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu phải gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Ông gợi mở trường tham gia nghiên cứu, phản biện, đề xuất cơ chế, chính sách và xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, đơn đặt hàng của các địa phương. Các lĩnh vực được đề cập gồm tài chính quốc tế, kinh tế số, vi mạch bán dẫn, logistics thế hệ mới, y tế, du lịch, sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học và dịch vụ gắn với công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo TP.HCM thăm chúc mừng Trường đại học Tôn Đức Thắng ẢNH: THÚY LIỄU

Riêng với công nghiệp văn hóa, ông Lộc đề nghị nhà trường đánh giá năng lực, so sánh tương quan để xem xét lựa chọn hướng đào tạo phù hợp. Nếu triển khai, trường cần tăng cường liên kết quốc tế nhằm tăng tính hấp dẫn và tính thực tiễn của chương trình.

Ông cũng đề nghị nhà trường đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số được quốc tế đánh giá hằng năm, tiếp tục nâng chất lượng đào tạo, quản trị, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Một nội dung được ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh là tạo điều kiện để sinh viên tham gia giải quyết những vấn đề thực tế ngay trong quá trình học.

Với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, ông gợi ý nhà trường lựa chọn địa bàn và xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn chuyên môn của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Hoạt động tình nguyện cần dựa trên nghề nghiệp, học thuật, giúp sinh viên vận dụng kiến thức và tích lũy trải nghiệm.

Bên cạnh đào tạo, ông đề nghị đội ngũ trí thức của trường tăng cường liên kết nghiên cứu, phản biện, đề xuất cơ chế góp phần phát triển con người và nâng chất lượng sống tại TP.HCM, trong đó có các vấn đề về y tế, giáo dục và môi trường.

Thêm mảng xanh trong khuôn viên đại học

Dịp này, các đại biểu cùng giảng viên, sinh viên tham gia trồng cây, ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026).

Công trình gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", góp phần thực hiện mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai công trình trồng 1 triệu cây xanh, vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Các đại biểu trồng cây tại Vườn cây đại đoàn kết của Trường đại học Tôn Đức Thắng ẢNH: THÚY LIỄU

Vườn cây tạo thêm không gian xanh cho hoạt động học tập, đồng thời góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục chăm sóc, gìn giữ và phát huy giá trị của công trình.

Trường đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 24.9.1997, hiện có khoảng 30.000 người học. Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2027, trường định hướng tiếp tục nâng chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.