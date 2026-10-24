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    Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao 36 suất học bổng cho sinh viên tại Khánh Hòa

    Nguyễn Ngọc Phúc
    Nguyễn Ngọc Phúc

    36 suất học bổng được trao tại chương trình chào đón tân sinh viên khóa 30 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa, ghi nhận thành tích học tập và tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

    Tối 23.10, Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên khóa 30 năm học 2026 - 2027, kết hợp hội diễn văn nghệ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

    Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, giảng viên, viên chức, cựu sinh viên và sinh viên các khóa của phân hiệu, cùng đại diện các trường THPT trên địa bàn Khánh Hòa: Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự, Hoàng Văn Thụ, Lý Tự Trọng và Hà Huy Tập.

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao 36 suất học bổng cho sinh viên tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

    Đào Hồng My, tân sinh viên có kết quả đầu vào cao nhất Phân hiệu Khánh Hòa năm 2026, nhận biểu trưng học bổng trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm học 2026 - 2027

    ẢNH: N.P

    Tại chương trình, nhà trường trao biểu trưng học bổng cho 15 tân sinh viên có kết quả đầu vào cao nhất ở 15 ngành đào tạo. Trong đó, Đào Hồng My, sinh viên ngành kế toán, có kết quả đầu vào cao nhất phân hiệu năm 2026, nhận học bổng trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm học 2026 - 2027. 14 tân sinh viên còn lại nhận học bổng trị giá 50% học phí học kỳ 1.

    Bên cạnh đó, 12 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, đứng đầu các ngành đào tạo trong năm học 2025 - 2026, được trao học bổng nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và rèn luyện.

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao 36 suất học bổng cho sinh viên tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

    Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa trao biểu trưng học bổng trị giá 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên

    ẢNH: N.P

    Hội Cựu sinh viên Phân hiệu Khánh Hòa cũng trao 9 suất học bổng khuyến học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

    Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo phân hiệu chúc mừng các tân sinh viên khóa 30, khuyến khích sinh viên phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, chủ động rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao 36 suất học bổng cho sinh viên tại Khánh Hòa - Ảnh 3.

    Ông Nguyễn Quang Duy, Tổng giám đốc DT Group, trao học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc năm học 2025 - 2026

    ẢNH: N.P

    Dịp này, phân hiệu tri ân các trường THPT đã đồng hành trong công tác giáo dục, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tuyên dương những sinh viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm.

    Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao 36 suất học bổng cho sinh viên tại Khánh Hòa - Ảnh 4.

    Tiết mục tại hội diễn văn nghệ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

    ẢNH: N.P

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