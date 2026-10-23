Khánh Hòa xây dựng đề án thành lập phường Vân Phong rộng gần 797 km²

Ngày 23.10, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xác nhận UBND tỉnh giao cơ quan này chủ trì xây dựng đề án thành lập phường Vân Phong. Theo phương án dự kiến đang được lấy ý kiến, phường mới có diện tích 796,97 km², dân số 239.734 người.

Sở Nội vụ được giao phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện phương án tổng thể về phạm vi, ranh giới và cơ sở dữ liệu đất đai.

Các số liệu về diện tích, dân số phải bảo đảm chính xác, thống nhất giữa bản đồ và nội dung thuyết minh. Hồ sơ cũng phải có bảng so sánh phương án điều chỉnh với phương án trước đây.

Khu vực Ninh Thủy, thuộc phường Đông Ninh Hòa, giáp vịnh Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Phường Vân Phong dự kiến sắp xếp từ 8 đơn vị hành chính

Theo phương án dự kiến, phường Vân Phong được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 đơn vị hành chính, gồm các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng và phường Đông Ninh Hòa. Đồng thời, phương án sắp xếp một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Cụ thể, xã Đại Lãnh có diện tích 179,97 km², dân số 25.589 người; xã Tu Bông rộng 102,11 km², dân số 28.819 người; xã Vạn Thắng rộng 76,12 km², dân số 32.111 người; xã Vạn Ninh rộng 131,87 km², dân số 54.923 người.

Xã Vạn Hưng có diện tích 89,09 km², dân số 19.161 người; phường Đông Ninh Hòa rộng 141,85 km², dân số 44.398 người.

Đối với hai địa phương chỉ sắp xếp một phần diện tích và dân số, xã Bắc Ninh Hòa có diện tích 61,78 km², dân số 23.330 người; phường Ninh Hòa rộng 14,18 km², dân số 10.403 người.

Nếu đề án được thông qua, phường Vân Phong mới sẽ có diện tích 796,97 km², quy mô dân số 239.734 người.

Bảo đảm chính quyền mới hoạt động thông suốt

Bên cạnh việc xác định địa giới hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá, đề xuất mô hình tổ chức chính quyền phường Vân Phong phù hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Việc bố trí, sử dụng, chuyển giao nhân sự và xác định số lượng biên chế phải dựa trên số liệu thống nhất, có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thẩm quyền quyết định.

Khu vực xã Vạn Thắng, nơi dự kiến xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Sở Nội vụ cũng phải phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án sử dụng trụ sở, bố trí nhân sự, tổ chức các điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công. Việc chuyển tiếp xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính phải được bảo đảm liên tục, không bị gián đoạn.

Tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát khả năng cung ứng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội và các dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đặc biệt đối với phần địa bàn còn lại của phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa sau khi điều chỉnh ranh giới.

Việc xây dựng đề án thành lập phường Vân Phong phải tính toán đồng bộ phương án tổ chức quản lý, phân bổ nguồn lực và duy trì hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là bảo đảm bộ máy chính quyền mới vận hành thông suốt, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính khi đi vào hoạt động.