Cá chim vây vàng chết hàng loạt ở vịnh Vân Phong

Ngày 7.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Trần Thanh Thúy, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan chuyên môn đang tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân cá chim vây vàng nuôi lồng bè chết hàng loạt tại vịnh Vân Phong thời gian qua.

Cá chết, người nuôi thiệt hại nặng

Thời gian gần đây, cá chim vây vàng chết tại nhiều vùng nuôi lồng bè ở vịnh Vân Phong, tập trung tại xã Đại Lãnh, khiến người nuôi lo lắng, nhất là các lồng đã đến kỳ thu hoạch.

Theo UBND xã Đại Lãnh, địa phương hiện có 919 bè nuôi với 35.662 ô lồng. Riêng vùng nuôi Hòn Săn có khoảng 100 hộ, trung bình mỗi hộ 50 lồng, chủ yếu nuôi cá chim và tôm hùm.

Cá chim giống được mua từ thương lái và một số cơ sở sản xuất giống trong tỉnh, thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp. Cá chết xảy ra tại nhiều hộ với mức độ thiệt hại khác nhau; một số hộ ghi nhận tỷ lệ cá chết lên đến 50% số cá thả nuôi.

Nhiều cá chim vây vàng còn nhỏ, chưa đến kỳ thu hoạch chết hàng loạt ẢNH: NGUYÊN TOÀN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đại Lãnh phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, thu thập thông tin dịch tễ và lấy mẫu để xác định nguyên nhân cá chết.

Tại hộ ông Tạ Chí Thái Nguyên, cá chim chết rải rác trong khoảng nửa tháng, mỗi ngày trung bình 50 - 60 con/ô lồng. Cá có biểu hiện bơi lờ đờ, trên thân xuất hiện các vết lở loét.

Tương tư, hộ ông Võ Phúc Toàn, cá chim khoảng 3 tháng tuổi đang ăn bình thường thì yếu dần và chết. Tình trạng kéo dài 7 ngày, khiến hộ nuôi thiệt hại hơn 50% sản lượng.

Người nuôi vớt cá chết trên các bè nuôi ẢNH: NGUYÊN TOÀN

Ông Trương Trường Thành (xã Vạn Ninh) đầu tư khoảng 180.000 con cá chim, chia thành nhiều lứa nuôi tại thôn Ninh Tân, xã Đại Lãnh. Khoảng nửa tháng qua, cá chết rải rác rồi lan rộng, khiến sản lượng hao hụt gần một nửa.

Tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, nhưng gia đình ông Thành mới thu hồi hơn 1 tỉ đồng. Số cá chưa đạt kích thước thu hoạch vẫn phải tiếp tục chăm sóc, trong khi nguy cơ thiệt hại tiếp tục gia tăng.

Tại thôn Đầm Môn, chị Hoàng Thị Phương thả khoảng 100.000 con cá chim vây vàng trên 50 lồng bè, nhưng cũng thiệt hại vài tấn cá, trong đó có nhiều cá chết đúng thời điểm thu hoạch.

Theo chị Phương, giá cá trước đây khoảng 95.000 - 100.000 đồng/kg. Từ khi xảy ra cá chết, thương lái chỉ mua khoảng 60.000 đồng/kg, khiến người nuôi càng thêm khó khăn.

Nhiều ngư dân bức xúc vì nhiều hộ thiếu ý thức không thu gom cá chết mà để trả trôi ẢNH: PHAN XUÂN

Ông Phan Xuân Reo, một người nuôi tại địa phương, cho biết hiện cá chim vẫn chết rải rác. Đáng lo ngại, một số chủ bè không thu gom, xử lý cá chết đúng cách mà để trôi ra môi trường, có thể làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan mầm bệnh. Vì vậy, ông đề nghị chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng này.

Môi trường nước có dấu hiệu bất lợi

Theo bà Trần Thanh Thúy, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cá chim vây vàng chết tại 2 vùng nuôi chính ở xã Đại Lãnh là Hòn Săn và Đầm Môn.

Tại Hòn Săn, khảo sát và lấy mẫu bước đầu cho thấy cá chết có liên quan đến điều kiện môi trường bất lợi. Mẫu cá ghi nhận mật độ vi khuẩn Vibrio cao, cá có biểu hiện lở loét và chết kéo dài khoảng một tuần.

Tại Đầm Môn, kiểm tra ngày 1 - 2.10 ghi nhận hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước tăng cao, trong khi oxy hòa tan giảm dưới 4 mg/lít. Tình trạng thiếu oxy cục bộ được nhận định là nguyên nhân khiến cá chết nhanh.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu cá tại Đầm Môn gửi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm để có kết luận chính thức. Đồng thời, đơn vị ban hành hướng dẫn xử lý cá chết, chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và thú y Ninh Hòa - Vạn Ninh tăng cường giám sát, cập nhật tình hình hằng ngày.

Cơ quan chức năng kiểm tra các lồng bè cá chim vây vàng chết nhiều ẢNH: NGUYÊN TOÀN

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi tăng cường sục khí để bổ sung oxy, vệ sinh lồng bè nhằm cải thiện khả năng trao đổi nước; theo dõi sức khỏe đàn cá, kịp thời cách ly cá có dấu hiệu bất thường và thực hiện các biện pháp điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND xã Đại Lãnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu môi trường nước, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, tránh dư thừa.

Đồng thời, người nuôi cần thu gom, xử lý cá chết và thức ăn thừa đúng cách để hạn chế tích tụ chất hữu cơ, giảm nguy cơ phát sinh và lây lan mầm bệnh. Việc bổ sung vitamin, khoáng chất và chế phẩm sinh học cần thực hiện phù hợp theo hướng dẫn sử dụng.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các hộ nuôi thực hiện đầy đủ việc kê khai hoạt động nuôi trồng thủy sản; chủ động theo dõi diễn biến môi trường và báo ngay chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời phối hợp xử lý.