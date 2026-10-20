Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khánh Hòa, dự kiến lên thành phố năm 2030

Ngày 20.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, định hướng Khánh Hòa trở thành thành phố vào năm 2030.

Nha Trang là hạt nhân, Khánh Hòa lên thành phố

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa, với diện tích đất tự nhiên khoảng 8.706,74 km² và vùng biển được xác định theo quy định.

Quy hoạch với mục tiêu là xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, lên thành phố vào năm 2030 theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời phát triển thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch quốc tế và cửa ngõ giao thương có sức cạnh tranh cao.

Nha Trang được xác định là đô thị hạt nhân của Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Điểm đáng chú ý, không gian đô thị Khánh Hòa được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, với cấu trúc 2 phân vùng phát triển, 3 cực động lực và 4 hành lang kết nối.

Trong đó, Nha Trang tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, tập trung phát triển dịch vụ, du lịch biển quốc tế và các chức năng đô thị chất lượng cao. Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, cảng trung chuyển quốc tế và logistics.

Cam Lâm hướng đến mô hình đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; Cam Ranh phát triển theo hướng đô thị du lịch, logistics, gắn với lợi thế cảng biển và vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Cam Lâm sẽ hình thành đô thị sân bay, trong đó Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu, đề xuất khu trung tâm hành chính tỉnh tại đây ẢNH: BÁ DUY

Ở khu vực phía bắc, Ninh Hòa phát huy vai trò đô thị công nghiệp, dịch vụ và kết nối với Khu kinh tế Vân Phong. Vạn Ninh được định hướng phát triển du lịch biển cao cấp. Diên Khánh phát triển theo hướng đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống.

Tại phía nam, Phan Rang và khu vực lân cận hình thành hạt nhân đô thị Nam Khánh Hòa, gắn với phát triển công nghiệp, năng lượng, du lịch và logistics. Khu vực Cà Ná được định hướng phát huy lợi thế cảng biển, công nghiệp và năng lượng.

Phan Rang với nhiều giá trị văn hóa, kinh tế sẽ là hạt nhân đô thị Nam Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Khu vực cảng biển Cà Ná ở Nam Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Trong khi đó, các khu vực phía tây như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Bác Ái, Lâm Sơn và Ninh Sơn có vai trò bổ trợ, tập trung vào nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Dân số 5,1 triệu người, đón 60 triệu lượt khách

Quy hoạch đặt ra những chỉ tiêu phát triển đáng chú ý trong các giai đoạn tới. Đến năm 2030, dân số đô thị Khánh Hòa dự kiến đạt khoảng 2,7 - 2,8 triệu người; năm 2040 đạt 3,7 - 3,8 triệu người và đến năm 2050 đạt khoảng 5 - 5,1 triệu người.

Lượng khách du lịch dự kiến đạt 30 - 33 triệu lượt vào năm 2030, tăng lên 40 - 42 triệu lượt vào năm 2040 và 55 - 60 triệu lượt vào năm 2050.

Để đáp ứng quy mô dân số và hoạt động kinh tế ngày càng tăng, quy hoạch định hướng mở rộng không gian xây dựng đô thị, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và các công trình hạ tầng xã hội.

Khu kinh tế Vân Phong khu vực phía nam ở Ninh Hòa đang phát triển mạnh về công nghiệp dịch vụ ẢNH: BÁ DUY

Các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch được định hướng phát triển phù hợp với lợi thế từng khu vực. Qua đó, Khánh Hòa hướng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp hiện đại và kinh tế biển.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I, gồm 15 đô thị; đến năm 2040 hình thành hệ thống 5 đô thị loại II và đến năm 2050 hoàn chỉnh hệ thống 21 đô thị loại II, loại III và các khu theo cơ chế đặc thù.

Nghiên cứu lấn biển 6.247 ha

Quy hoạch chú trọng phát triển hệ thống cảng biển, logistics và các tuyến giao thông kết nối những khu vực động lực. Các hành lang giao thông bắc - nam và đông - tây giữ vai trò liên kết chuỗi đô thị ven biển với vùng phía tây, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập các khu vực nghiên cứu lấn biển với tổng diện tích dự kiến khoảng 6.247 ha, gắn với những khu vực như Bắc Vân Phong, cảng Nam Vân Phong, cảng Ninh Chữ, cảng Cà Ná, khu vực Cảng hàng không Vân Phong và một số vị trí tiềm năng tại Cam Ranh, Nha Trang.

Khu vực xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa nơi dự kiến sẽ lấn biển xây dựng Cảng hàng không Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

Việc lấn biển không đồng nghĩa toàn bộ diện tích dự kiến sẽ được triển khai ngay. Quy mô, ranh giới và chức năng cụ thể của từng khu vực phải được nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả đầu tư, điều kiện tự nhiên, khả năng đáp ứng hạ tầng và tác động môi trường, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với không gian ven biển, ven vịnh và ven sông, quy hoạch đặt yêu cầu kiểm soát kiến trúc, chiều cao công trình, bảo đảm hài hòa cảnh quan và hạn chế việc xây dựng làm che chắn tầm nhìn ra biển. Các khu vực có giá trị sinh thái, cảnh quan và di sản cần được bảo vệ trong quá trình phát triển.