Nơi từng có dự án lấn vịnh Nha Trang được đề xuất làm công viên, xây tối đa 6 tầng

Ngày 20.10, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết đang tổ chức lấy ý kiến hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phía đông đường 2 Tháng 4, tạo cơ sở triển khai dự án Công viên đa chức năng Hòn Chồng. Khu vực này là nơi từng triển khai dự án lấn vịnh Nha Trang gây xôn xao dư luận một thời.

Đề xuất nâng chiều cao lên 6 tầng

Phạm vi điều chỉnh là ô đất cây xanh sử dụng công cộng ký hiệu CX-C4.1, diện tích khoảng 8,18 ha, nằm phía đông đường Phạm Văn Đồng, giáp biển và các khu đất lân cận.

Theo quy hoạch được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 26.6.2025, khu đất có mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, tầng cao tối đa 1 tầng và hệ số sử dụng đất 0,05 lần.

Phương án điều chỉnh giữ nguyên diện tích và mật độ xây dựng, nhưng đề xuất nâng tầng cao tối đa lên 6 tầng, bao gồm tầng kỹ thuật nếu có; hệ số sử dụng đất tăng lên 0,3 lần.

Khu vực điều chỉnh cục bộ để triển khai dự án Công viên đa chức năng Hòn Chồng ẢNH: UBND PHƯỜNG BẮC NHA TRANG

Theo định hướng, công viên sẽ có không gian cây xanh, quảng trường, khu vui chơi, khu thể dục thể thao ngoài trời, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trống; khu đất tôn giáo của chùa Từ Tôn được giữ nguyên.

Khu vực dự án lấn vịnh Nha Trang sau khi thu hồi sẽ trở thành Công viên đa chức năng Hòn Chồng ẢNH: BÁ DUY

Chùa Từ Tôn nằm trên Hòn Đỏ ở vịnh Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 19.8.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 10444/UBND-XDNĐ, cho phép nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tỉnh giao UBND phường Bắc Nha Trang phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía đông đường Phạm Văn Đồng.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo. Hồ sơ hiện được lấy ý kiến, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Từng là dự án lấn vịnh Nha Trang gây tranh cãi

Khu vực này từng gắn với dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao), nằm giữa Hòn Chồng và Hòn Đỏ. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3.2012, quy mô hơn 10,3 ha, vốn đăng ký khoảng 33 triệu USD và khởi công năm 2014.

Cuối năm 2015, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đổ đất đá lấn vịnh Nha Trang trái phép với diện tích khoảng 2,3 ha, ảnh hưởng đến cảnh quan danh thắng quốc gia. Tháng 1.2016, doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến môi trường và lấn biển; đến tháng 7 cùng năm, tiếp tục bị phạt 40 triệu đồng vì thi công không có giấy phép xây dựng.

Dự án Nha Trang Sao trước đây lấn vịnh Nha Trang sai phép đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt ẢNH: KỲ NAM

Tháng 9.2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa quyết định ngừng hoạt động dự án. Ngày 22.2.2018, cơ quan này ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư do chủ đầu tư không bảo đảm tiến độ và không khắc phục vi phạm theo yêu cầu.

Tháng 1.2019, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi hơn 103.500 m² đất đã cho Công ty CP Nha Trang Sao thuê. Tuy nhiên, việc tiếp nhận mặt bằng và xử lý các hạng mục còn lại gặp khó khăn, kéo dài qua nhiều năm mới được xử lý.

Việc nghiên cứu triển khai Công viên đa chức năng Hòn Chồng được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, góp phần khôi phục cảnh quan và nâng cao chất lượng đô thị ven vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, dự án vẫn cần hoàn tất các thủ tục quy hoạch và đầu tư theo quy định trước khi triển khai.