Mong sớm chấm dứt cảnh nhập nhằng các môn liên kết

TS Huyền khẳng định, có 2 vấn đề mấu chốt, cần nhà trường thực hiện để giải quyết dứt điểm những tồn đọng, bức xúc trong quá trình tổ chức hoạt động bổ trợ, các môn "tự nguyện", liên kết.

Phụ huynh mong muốn sớm chấm dứt mọi sự mập mờ, nhập nhằng của các môn liên kết dưới cái bóng "tự nguyện" ảnh: phcc

Thứ nhất, phải xem xét nguồn lực của nhà trường, nếu chưa thể cung cấp được đủ các hoạt động bổ trợ cho HS thì chưa thực hiện.

Thứ hai, trong trường hợp thực hiện, thì phải có đồng thuận của tất cả HS, hoặc là một số đủ lớn của phụ huynh. Và nhà trường phải có khả năng sắp xếp tổ chức các hoạt động giáo dục thay thế cho HS không tham gia, nếu các hoạt động này nằm trong thời gian các em học trong ngày.

TS Huyền nhấn mạnh, nếu nhà trường tổ chức các hoạt động bổ trợ, chương trình nhà trường xen kẽ trong thời khóa biểu đi học của HS, nhưng nếu phụ huynh không đăng ký học cho con, vì không có nhu cầu hoặc không có năng lực tài chính thì "nhà trường phải có trách nhiệm sắp xếp các hoạt động giáo dục có chủ đích, để phụ huynh HS có thể lựa chọn". Đặc biệt, TS Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định: "Hiện nay chính sách nhà nước cũng hỗ trợ thêm cho giáo viên (GV), các GV nên nỗ lực bồi dưỡng chuyên môn để có thể cung cấp thêm các chương trình giáo dục cho HS, giảm thiểu việc liên kết thuê ngoài. Ví dụ GV trong trường cũng có thể dạy kỹ năng sống, đọc sách... Việc thuê ngoài thực sự rất khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu và giám sát chất lượng".

Sáng 17.12, anh N.C.C, phụ huynh trú xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, chia sẻ với PV Thanh Niên: "Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Báo Thanh Niên vì đã phản ánh trung thực thực trạng nhức nhối về các môn liên kết, "tự nguyện" trong trường công lập với nhiều bài viết trong suốt một thời gian dài. Sự việc này càng được nhấn mạnh qua chỉ đạo mạnh mẽ và kịp thời của Tổng Bí thư

Tô Lâm "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được". Tôi khẩn thiết kiến nghị Tổng Bí thư chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Cần tiến hành tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị lợi dụng vị trí để kinh doanh dịch vụ trong trường học, đồng thời ban hành quy định minh bạch, dứt khoát, chấm dứt mọi sự mập mờ, nhập nhằng của các môn liên kết dưới cái bóng "tự nguyện". Có như vậy, chính sách nhân văn miễn học phí toàn bộ với HS cả nước mới thật sự đến được với người dân".