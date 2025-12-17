Yêu cầu rà soát việc dạy học liên kết trong các trường công lập

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi UBND các xã, phường, trường công lập trực thuộc sở yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong trường công lập. Các dịch vụ này bao gồm: kỹ năng sống, tiếng Anh, STEM, kỹ năng công dân số, AI,…

Những giờ học liên kết có thu tiền được "chèn" vào giờ học chính khóa khiến dư luận bức xúc ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị khái quát, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại đơn vị; các căn cứ triển khai thực hiện gồm chủ trương của Đảng, Nhà nước, văn bản của Bộ GD-ĐT, các bộ ngành, thành phố…

Cũng theo công văn trên, các đơn vị cần đề xuất kiến nghị phương án trong thời gian tới, trong đó làm rõ việc cần thiết hoặc không cần thiết tổ chức thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong nhà trường.

Những năm gần đây, Thanh Niên đã có hàng loạt bài viết phản ánh tình trạng dạy học liên kết trong trường học ngày càng tinh vi, biến tướng. Mặc dù đây là những môn học, hoạt động giáo dục tự nguyện, có thu tiền của người học nhưng phụ huynh, học sinh không được hỏi ý kiến trước khi sắp xếp kế hoạch dạy học.

Thời khóa biểu của nhiều trường lồng ghép các môn học "tự nguyện" vào thời gian học chính khóa khiến học sinh, phụ huynh dù không đồng tình cũng phải đóng tiền để học. Nhiều ý kiến phản ánh họ bức xúc vì chất lượng giáo dục của những môn học liên kết không được kiểm soát.

Vừa qua, như Thanh Niên đã đưa tin, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 15.12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP.Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai...

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, Tổng Bí thư nêu rõ, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, qua trao đổi với lãnh đạo TP.Hà Nội, cử tri, cho thấy còn tình trạng "Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn".

"Nhà nước miễn học phí có 1 - 2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được. TP.Hà Nội phải kiểm tra vì hiện tượng này không đúng bản chất giáo dục".

Những phát biểu của Tổng Bí thư qua tường thuật của Thanh Niên nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng phụ huynh, trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn ngành giáo dục nhìn cho thấu nỗi bức xúc của phụ huynh và sự chưa công bằng với học sinh để sửa đổi lại, đừng để chính sách nhân văn chỉ nằm trên giấy, rồi đầy rẫy biến tướng ở các trường, nhất là cấp tiểu học và mầm non.

Có độc giả bình luận dưới bài viết: "May quá, đã đến được tai của Tổng Bí thư rồi. Cái này nhức nhối lắm, tốn tiền, mất thời gian rất vô lý và Bộ GD-ĐT cũng không hề bắt buộc.

Nhà nước giảm được mấy chục ngàn học phí nhưng nhà trường dựng lên các môn một cách mập mờ (không nói rõ là môn tự nguyện) để mỗi tháng phụ huynh phải đóng từ hàng trăm ngàn/học sinh (tiểu học và THCS). Không lẽ các nhà trường đi ngược lại chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước hay sao? Cảm ơn Báo Thanh Niên đã có rất nhiều bài viết về chủ đề nhức nhối này. Mong quý báo hãy tiếp tục đi đến tận cùng sự việc theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Tổng Bí thư: 'Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ'".