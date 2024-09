Mong sớm 'đổi màu' 100% xe buýt

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Ủy ban MTTQ VN cùng các sở, ban, ngành liên quan để lấy ý kiến về kế hoạch chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố.



TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sử dụng 100% xe buýt chạy bằng năng lượng sạch Ảnh: CTV

Đây là giai đoạn đầu tiên của Đề án "Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM".

Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước, xu hướng và hiện trạng phương tiện VTHKCC bằng xe buýt, Sở GTVT xây dựng kế hoạch chuyển đổi xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM kể từ năm 2025 như sau:

Giai đoạn 2025 - 2029: Đối với các tuyến xe buýt có trợ giá, các phương tiện VTHKCC bằng xe buýt sử dụng điện, khí CNG, nhiên liệu diesel, đang hoạt động theo thời gian hợp đồng đã ký kết được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn hợp đồng. Sau khi hết hạn hợp đồng, các loại xe sử dụng nhiên liệu khí CNG, diesel có thời gian sử dụng 15 năm sẽ phải thay thế, đầu tư mới, chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Phương tiện sử dụng khí CNG có thời gian sử dụng dưới 15 năm được tiếp tục tham gia VTHKCC với điều kiện sử dụng xe không quá 15 năm. Trong khi đó, các loại xe sử dụng nhiên liệu diesel được tiếp tục hoạt động cho đến năm 2029 với điều kiện sử dụng xe không quá 15 năm.

Tuy nhiên, từ năm 2025, 32 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu diesel (tương ứng 572 xe) sẽ tiếp tục đấu thầu với thời gian thực hiện gói thầu là 2 năm, đến năm 2027 chuyển sang sử dụng phương tiện xe buýt điện. Đến năm 2026: 15 tuyến buýt đặt hàng sử dụng nhiên liệu diesel và 6 tuyến hết thời gian thực hiện hợp đồng đấu thầu sẽ tiếp tục đấu thầu với thời gian thực hiện gói thầu là 2 năm, đến 2028 chuyển toàn bộ sang xe điện. Cứ như vậy, đến 2029 và 2030 sẽ có lần lượt 19 và 17 tuyến xe buýt hết thời gian thực hiện đấu thầu, chuyển sang sử dụng phương tiện xe buýt điện.

Hoàn toàn ủng hộ

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sử dụng 100% xe buýt chạy bằng xe điện, năng lượng sạch, và mong rằng nên sớm thực hiện để kiểm soát khí thải phương tiện giao thông mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ chuyển đổi 100% xe buýt thì chưa đủ, còn phải khuyến khích nhiều hơn nữa việc sử dụng xe ô tô điện, xe máy điện… thay cho xe ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu. Bạn bè tôi nhiều người muốn mua xe hơi đang ngắm nghía những chiếc xe điện. Đơn giản là ai cũng muốn môi trường không khí thật trong lành", bạn đọc (BĐ) Vinh Bang chia sẻ.

Cùng quan điểm, BĐ Mai Thao cho biết: "Hiện nay đi ra đường ngán nhất là gặp xe buýt. Mấy lần đi sau đuôi xe này bị xe rồ ga khói bụi mịt mù, nhìn thấy sợ. Đó là chưa kể còn bóp còi inh ỏi, nhức cả tai. Nên mình rất ủng hộ việc "đổi màu" 100% xe buýt".

BĐ Mien Tay Que Toi kể: "Xe điện là tuyệt vời! Tôi là một shipper 2 bánh, 1 ngày tôi dùng 5 lít xăng. Các bạn thử mua 5 lít xăng đốt thử xem 1 shipper như tôi thải ra môi trường bao nhiêu khí CO, bụi bặm. Tôi cũng đang để dành tiền mua 1 chiếc xe điện để làm shipper giao hàng đây".

Xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại

Bên cạnh việc ủng hộ "đổi màu" xe buýt, nhiều BĐ cũng cho rằng nhân dịp này rất nên xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế xe buýt, để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. BĐ Tran Ngoc Thu đề nghị: "Rất mong các bác tài cũng thay đổi phong cách lái xe để các phương tiện khác được an toàn. Mong đội ngũ nhân viên phục vụ luôn có hành vi lịch sự và thân thiện với tất cả hành khách, từ già đến trẻ và đặc biệt là những người tàn tật. Mong các lực lượng chức năng luôn mật phục và trấn áp một cách triệt để những đối tượng móc túi, trộm cướp và lừa đảo trên xe buýt. Được như vậy thì không có lý do gì để người dân chúng tôi từ chối sử dụng xe buýt".

Cùng ý kiến, BĐ Minh Nhật góp ý thêm: "Cần phải thay đổi về giờ giấc chạy xe nữa. Tình hình giao thông thành phố phức tạp mà xe buýt cứ bị ép giờ chạy rồi các bác tài chạy ẩu… Khách lên xuống xe chậm thì các bác tài mất kiên nhẫn, vì làm ảnh hưởng tới thu nhập của các bác tài, như vậy rất là kỳ". BĐ Cong Hoang đề nghị: "Nên sử dụng thẻ đi xe buýt như ở Singapore chẳng hạn, vừa nhanh chóng tiện lợi, vừa giảm bớt nhân viên bán vé. Hoặc cho thanh toán tiền vé bằng quét mã QR".

"Một trong những lý do làm tôi rất sợ khi đi xe buýt là bị móc túi, dụ dỗ lừa đảo… Xe buýt "đổi màu" thì cũng phải giải quyết triệt để các nạn này để mọi người yên tâm đi lại bằng xe buýt", BĐ Minh Tien ý kiến.