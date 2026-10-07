Cùng với đó, Moody's nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của ABBank từ B3 lên B2 và xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn từ B1 lên Ba3.

Theo Moody's, việc nâng xếp hạng dài hạn và BCA phản ánh sự cải thiện về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của ABBank, trong khi đợt tăng vốn hoàn tất giữa năm 2026 đã củng cố bộ đệm vốn của ngân hàng.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm ABBank từ B2 lên B1

Cụ thể, tỷ lệ các khoản vay có vấn đề, gồm nợ xấu và trái phiếu VAMC, giảm xuống 1,2% vào tháng 6.2026 sau khi ngân hàng xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC. Các khoản vay cần chú ý chiếm 0,7% tổng dư nợ. Moody's đánh giá rủi ro phát sinh nợ xấu mới ở mức thấp.

Năng lực vốn của ABBank cũng được cải thiện sau khi vốn điều lệ tăng lên hơn 16.000 tỉ đồng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tài sản có trọng số rủi ro (TCE) đạt 10,5% vào tháng 6.2026.

Về khả năng sinh lời, tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình (ROTA) đạt 1,9% trong nửa đầu năm 2026. Moody's dự báo chỉ số này có thể điều chỉnh nhẹ trong 12 - 18 tháng tới nhưng vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Moody's cũng điều chỉnh điểm hồ sơ quản trị của ABBank từ 4 xuống 3. Theo tổ chức xếp hạng, sự thay đổi này phản ánh bộ đệm hấp thụ tổn thất được củng cố sau các đợt tăng vốn gần đây, đồng thời mức độ tập trung trong danh mục cho vay doanh nghiệp giảm.

Triển vọng xếp hạng của ABBank tiếp tục được duy trì ở mức Tích cực. Moody's cho biết triển vọng này phản ánh kỳ vọng kế hoạch tăng vốn quy mô lớn trong nửa đầu năm 2027 sẽ tiếp tục cải thiện năng lực vốn và hồ sơ tín dụng của ngân hàng.

Trước đó, ABBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng thêm tối đa 10.765 tỉ đồng vốn điều lệ, dự kiến từ 16.068 tỉ đồng lên 26.833 tỉ đồng, tương đương khoảng 67%.

Đại diện ABBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, quản trị, tập trung phát triển ngân hàng bán lẻ, cải thiện sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Theo định hướng của ABBank, mảng bán lẻ được đặt mục tiêu đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới.

