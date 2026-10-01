Ngân hàng Nhà nước nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lên 95%

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 50 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thông tư có hiệu lực kể từ 1.12.2026, Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa là 95%. Theo quy hiện hành tại Thông tư 22 năm 2019, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa mà các ngân hàng phải duy trì là 85%.

Việc nâng trần tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa lên 95% theo quy định mới giúp các ngân hàng mở rộng dư địa cho vay và giảm áp lực huy động vốn.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, Thông tư 50 đã hướng dẫn phương pháp tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) để phản ánh đúng bản chất, ý nghĩa kinh tế của tỷ lệ này.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 50 nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lên 95% ẢNH: GIA HÂN

Ngoài ra, Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước cũng quy định các ngân hàng thương mại phải áp dụng 2 tỷ lệ quản lý thanh khoản mới là tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Đây được đánh giá là bước chuyển đổi lớn nhất từ cơ chế quản lý thanh khoản truyền thống sang chuẩn mực Basel III.

Các tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) sẽ được áp dụng từ 1.10.2028 theo lộ trình, với tỷ lệ cụ thể theo từng năm. Với tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), tỷ lệ ở năm thứ nhất là 50% sau đó tăng dần 10% mỗi năm để đạt mức hoàn toàn 100% kể từ ngày 1.10.2033.

Còn đối với tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), tỷ lệ ở năm thứ nhất là 90% trong năm đầu tiên, nâng lên 95% vào năm thứ 2và đạt chuẩn 100% bắt đầu từ ngày 1.10.2030.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng có năng lực, quản trị tốt có quyền đăng ký áp dụng sớm thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư hoặc áp dụng ngay ngưỡng 100% đối với 2 tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), tỷ lệ tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR).

Kể từ ngày 1.10.2028, tất cả các ngân hàng không thực hiện đăng ký sớm sẽ phải áp dụng 2 tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo quy định.

Cạnh đó, trong thời gian áp dụng tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) nhưng chưa đạt ngưỡng tỷ lệ 100%, ngân hàng áp dụng tỷ lệ LDR theo quy định tại Thông tư 50. Đồng thời, không phải áp dụng các tỷ lệ về tỷ lệ khả năng chi trả; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) được quy định tại Thông tư 22 năm 2019.

Trường hợp khi ngân hàng đã đạt ngưỡng tuân thủ 100% đối với tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR), ngoài việc không phải áp dụng 3 tỷ lệ nói trên tại Thông tư 22 năm 2019, ngân hàng cũng không phải tuân thủ tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tại Thông tư 50.