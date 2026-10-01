Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội về nợ xấu, sàn giao dịch vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn trong lĩnh vực ngân hàng.

Liên quan xử lý và kiểm soát nợ xấu, báo cáo của Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, tính đến ngày 31.12.2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống chỉ ở mức 1,68%.

Mức này chưa bao gồm nợ xấu của 5 ngân hàng đang được kiểm soát đặc biệt và thấp hơn nhiều so với mức dưới 3% mà Quốc hội yêu cầu tại Nghị quyết số 22 năm 2022 về xử lý và kiểm soát nợ xấu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: QUOCHOI.VN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay, ngày 27.6.2025, Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng, luật hóa một số quy định của Nghị quyết 42 năm 2017 của Quốc hội. Cụ thể, gồm: quyền thu giữ tài sản bảo đảm; kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu; hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng của vụ án hình sự…

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, việc tiếp tục các quy định này là phù hợp thực tiễn, tháo gỡ được các vướng mắc các ngân hàng đang gặp phải, nên đã góp phần gia tăng hiệu quả xử lý nợ xấu, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, người dân.

Nghị quyết 22 năm 2022 của Quốc hội yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 42 năm 2017 về xử lý và kiểm soát nợ xấu. Quốc hội yêu cầu phấn đấu đến cuối năm 2025, đưa nợ xấu toàn hệ thống (không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) ở mức dưới 3%.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất chưa thành lập sàn giao dịch vàng

Cũng tại báo cáo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cũng cho hay, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo về nhiệm vụ nghiên cứu về thành lập sàn giao dịch vàng theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 263 năm 2025.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, đánh giá, toàn diện cơ sở pháp lý, thực tiễn và tác động của việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc chưa thành lập sàn/sở giao dịch vàng trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án theo lộ trình phù hợp.

Tại Nghị quyết 263 năm 2025, Quốc hội yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Việc thành lập sàn giao dịch vàng được đặt ra từ giữa năm 2025 khi thị trường vàng trong nước xuất hiện nhiều bất cập. Tới đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã thúc giục hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Việc thành lập sàn giao dịch vàng từng được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt, giúp thị trường vàng trở nên minh bạch, an toàn và huy động hiệu quả nguồn lực vàng trong dân.

Tuy nhiên, tới đầu tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất chưa thành lập sàn/sở giao dịch vàng trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo lộ trình phù hợp.

Cạnh đó, báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, theo yêu cầu tại nghị quyết của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành việc tổng kết thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 - 2025.

Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vào 25.5 vừa qua.