Moonshot AI bị nghi huấn luyện Kimi K3 bằng GPU Blackwell cấm xuất khẩu

TheoTom's Hardware, công ty startup từ Trung Quốc Moonshot AI có thể đã sử dụng máy chủ trang bị GPU Nvidia Blackwell để huấn luyện mô hình Kimi K3. Nếu đúng, đây sẽ là trường hợp đáng chú ý khi công ty bị nghi đã vượt qua cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ lẫn quy định nhập khẩu của Trung Quốc nhằm tiếp cận phần cứng AI tiên tiến.

Nghi vấn xuất hiện sau khi Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios cho biết Moonshot AI được cho là đã sở hữu các máy chủ sử dụng GPU GB300 thuộc kiến trúc Blackwell, đồng thời có quyền truy cập vào hệ thống đặt tại Thái Lan để phục vụ việc huấn luyện mô hình AI. Dòng GB300 nằm trong thế hệ Blackwell cao cấp của Nvidia và hiện không được phép bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc theo quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

GPU Nvidia GB300 thuộc kiến trúc Blackwell, dòng phần cứng AI cao cấp đang chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ ẢNH: NVIDIA

Báo cáo cho rằng Moonshot AI có thể đã sử dụng nhiều kênh khác nhau để tiếp cận năng lực tính toán, thay vì mua trực tiếp phần cứng từ Nvidia. Điều này cũng đồng nghĩa việc xác minh nguồn gốc cụm máy chủ và cách thức triển khai sẽ phức tạp hơn nhiều so với các giao dịch mua bán thông thường. Đến nay, Moonshot AI chưa công bố thông tin chi tiết về hạ tầng dùng để huấn luyện Kimi K3.

Trước đó, khi giới thiệu Kimi K3, Moonshot AI chỉ cho biết quá trình tối ưu và thử nghiệm sử dụng GPU Nvidia H200 cùng một loại GPU từ nhà cung cấp khác nhưng không nêu tên. Tài liệu kỹ thuật của công ty không đề cập đến GPU Blackwell hay hệ thống GB300 trong quá trình phát triển mô hình.

Kimi K3 hiện là một trong những mô hình AI mã nguồn mở có quy mô lớn nhất của Trung Quốc. Theo Moonshot AI, mô hình này đạt kết quả cạnh tranh với nhiều hệ thống AI hàng đầu trong các bài kiểm tra về lập trình và tác vụ tác nhân (agent), đồng thời được phát hành dưới dạng open-weight để cộng đồng có thể triển khai trên hạ tầng riêng.

Nếu cáo buộc về việc sử dụng GPU Blackwell được xác nhận, vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Chính quyền Mỹ nhiều năm qua đã liên tục siết xuất khẩu các dòng GPU hiệu năng cao của Nvidia nhằm hạn chế khả năng tiếp cận năng lực tính toán phục vụ phát triển AI tiên tiến của các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, các công ty AI Trung Quốc vẫn tìm nhiều cách duy trì nguồn tài nguyên tính toán, từ tối ưu mô hình đến khai thác hạ tầng ở nước ngoài và các đối tác trung gian. Hiện các cáo buộc nhằm vào Moonshot AI vẫn chưa được xác nhận độc lập và chưa có phản hồi chính thức từ công ty.