Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một bệnh nhân nhảy lầu ở Bệnh viện II Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
14/10/2025 12:15 GMT+7

Một nam bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng, bất ngờ leo qua lan can, nhảy lầu từ tầng 3 Khoa Nội tổng quát xuống đất. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngày 14.10, Ban giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, ở bệnh viện vừa xảy ra vụ một bệnh nhân nhảy lầu từ tầng 3 xuống đất, may mắn được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện xuống đất được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy- Ảnh 1.

Bệnh viện II Lâm Đồng - nơi xảy ra vụ nam bệnh nhân nhảy từ lầu 3 xuống đất

ẢNH: LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 14.10, nam bệnh nhân tên H.Đ.L (28 tuổi, ở P.B'Lao, Lâm Đồng) bất ngờ leo qua lan can và nhảy từ lầu 3 tại khu vực khoa Nội tổng quát Bệnh viện II Lâm Đồng xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc bệnh nhân nhảy lầu, các y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng đã có mặt đưa bệnh nhân L. đi cấp cứu. Rất may, bệnh nhân này rơi xuống trúng mái tôn bên dưới, sau đó rơi xuống vườn cây phía sau bệnh viện nên chỉ bị chấn thương nhẹ.

Bệnh nhân nhảy lầu bệnh viện xuống đất được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy- Ảnh 2.

Hiện trường vụ nam bệnh nhân rơi từ lầu 3 Bệnh viện II Lâm Đồng xuống vườn cây

ẢNH: C.T.V

Được biết, bệnh nhân L. có tiền sử mắc bệnh rối loạn tâm thần và đang uống thuốc điều trị dài hạn tại nhà. Đêm 13.10, người nhà đưa bệnh nhân L. đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu và có sự giám sát của lực lượng chức năng. Sau khi được tiêm thuốc, bệnh nhân L. đột nhiên tháo chạy ra khỏi phòng điều trị, leo qua lan can lầu 3 khoa Nội tổng quát rồi nhảy lầu.

Lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân được chụp CT kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị bệnh rối loạn tâm thần.

Tin liên quan

Nam bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, tử vong

Nam bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện II Lâm Đồng, tử vong

Đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng sau tai nạn giao thông, nam bệnh nhân nhảy lầu, tử vong.

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 6 bệnh viện ở Hà Tĩnh 'do trầm cảm'

Bệnh nhân nhảy lầu ở Phú Quốc tử vong tại chỗ

Khám phá thêm chủ đề

bệnh nhân nhảy lầu Bệnh viện II Lâm Đồng Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhảy lầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận