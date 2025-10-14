Một bệnh nhân nhảy lầu ở Bệnh viện II Lâm Đồng

Ngày 14.10, Ban giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, ở bệnh viện vừa xảy ra vụ một bệnh nhân nhảy lầu từ tầng 3 xuống đất, may mắn được cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện II Lâm Đồng - nơi xảy ra vụ nam bệnh nhân nhảy từ lầu 3 xuống đất ẢNH: LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 14.10, nam bệnh nhân tên H.Đ.L (28 tuổi, ở P.B'Lao, Lâm Đồng) bất ngờ leo qua lan can và nhảy từ lầu 3 tại khu vực khoa Nội tổng quát Bệnh viện II Lâm Đồng xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc bệnh nhân nhảy lầu, các y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng đã có mặt đưa bệnh nhân L. đi cấp cứu. Rất may, bệnh nhân này rơi xuống trúng mái tôn bên dưới, sau đó rơi xuống vườn cây phía sau bệnh viện nên chỉ bị chấn thương nhẹ.

Hiện trường vụ nam bệnh nhân rơi từ lầu 3 Bệnh viện II Lâm Đồng xuống vườn cây ẢNH: C.T.V

Được biết, bệnh nhân L. có tiền sử mắc bệnh rối loạn tâm thần và đang uống thuốc điều trị dài hạn tại nhà. Đêm 13.10, người nhà đưa bệnh nhân L. đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu và có sự giám sát của lực lượng chức năng. Sau khi được tiêm thuốc, bệnh nhân L. đột nhiên tháo chạy ra khỏi phòng điều trị, leo qua lan can lầu 3 khoa Nội tổng quát rồi nhảy lầu.

Lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân được chụp CT kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị bệnh rối loạn tâm thần.