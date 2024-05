Một cán bộ công an nhận tiền bảo kê sòng bạc ở Nha Trang

Ngoài ra, quá trình điều tra, Nguyễn Minh Hải còn khai nhận trong thời gian hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2017 đến năm 2022, Hải còn nhiều lần đưa cho Lường Tiến Quân, tổng cộng 35.000 USD. Hải đã nhiều lần đưa tiền, quà biếu cho cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP.Nha Trang, Công an P.Tân Lập, Công an P.Phước Hải; thông qua Lường Tiến Quân để gặp cấp trên của Quân và có đưa số tiền 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập đến nay, xác định lời khai của Nguyễn Minh Hải là không có căn cứ.