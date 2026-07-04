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Thời sự

Một chi nhánh phục vụ hành chính công ở Hà Nội dừng làm việc sáng thứ 7

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
Một chi nhánh trung tâm phục vụ hành chính công ở Hà Nội đã quyết định tạm dừng làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần vì "số lượng hồ sơ phát sinh không thường xuyên".

Theo thông báo của Chi nhánh số 4 - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, trung tâm này tạm dừng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần tại toàn bộ các điểm hỗ trợ dịch vụ công thuộc chi nhánh, kể từ ngày 27.6.

Một chi nhánh phục vụ hành chính công ở Hà Nội dừng làm việc sáng thứ 7- Ảnh 1.

Chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công số 4 dừng làm việc vào sáng thứ 7 vì số lượng hồ sơ phát sinh và nhu cầu làm thủ tục hành chính không thường xuyên

ẢNH: KHẮC HIẾU

Lý giải nguyên nhân thay đổi lịch làm việc, thông báo cho biết căn cứ vào số lượng hồ sơ phát sinh và nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính không thường xuyên tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công thuộc địa bàn chi nhánh số 4 quản lý.

Chi nhánh số 4 sẽ điều chỉnh và tăng cường thời gian tiếp nhận, trả kết quả trong tuần theo hướng thứ 2 và thứ 6 tăng ca thêm 1 giờ/ngày. Từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần giữ nguyên lịch làm việc sáng từ 8 - 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30.

Theo ghi nhận vào sáng 4.7, nhiều điểm thuộc Chi nhánh số 4 đồng loạt đóng cửa. Trong khi đó, điểm hỗ trợ dịch vụ công thuộc các chi nhánh khác của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội vẫn mở cửa đón người dân như thường lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội được thí điểm vận hành hồi cuối năm 2025, nhằm tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, giảm đầu mối bộ phận một cửa.

Hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội có 12 chi nhánh, và 126 điểm phục vụ hành chính công ở các xã, phường.

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