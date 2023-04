Một chuỗi bán lẻ hàng đầu Mỹ nộp đơn xin phá sản

Hầu như nhà nào ở Mỹ cũng từng mua đồ nội thất của Bed Bath & Beyond trong thập niên 1990 và 2000 AFP

Tờ The New York Times ngày 24.4 đưa tin chuỗi cửa hàng nội thất bán lẻ hàng đầu Mỹ là Bed Bath & Beyond vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Chuỗi cửa hàng 52 năm tuổi sẽ bắt đầu đóng cửa 360 cửa hàng Bed Bath & Beyond và 120 cửa hàng Buy Buy Baby từ ngày 26.4 và tìm cách bán những mảng kinh doanh. Theo đơn nộp tại tòa, công ty dự kiến đóng cửa tất cả các cửa hàng trước ngày 30.6.

Hệ thống sẽ ngưng nhận phiếu giảm giá từ ngày 26.4 khi bắt đầu thanh lý để đóng cửa. Khách hàng có thời hạn đến ngày 8.5 để sử dụng phiếu quà tặng của Bed Bath & Beyond.

Công ty không nói rõ khi nào sẽ đóng cửa ứng dụng của cửa hàng, mà chỉ nói rằng khách hàng có thể tiếp tục sử dụng "ở thời điểm này".

Theo CNN, Bed Bath & Beyond là chuỗi cửa hàng mà hầu như nhà nào ở Mỹ cũng có mua nhiều đồ nội thất trong thập niên 1990 và 2000.

Công ty có trụ sở chính tại bang New Jersey bán mọi thứ từ màn ngăn phòng tắm, xà phòng cho đến máy hút bụi và vỏ chăn. Trong nhiều năm, công ty luôn nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất ở Mỹ của tạp chí Fortune.

Cổ phiếu của Bed Bath & Beyond sụt giảm từ tháng 1 khi công ty đưa ra cảnh báo dẫn đến đồn đoán về khả năng xin phá sản. Khi đó, công ty cho biết dự báo sẽ lỗ 386 triệu USD trong quý 1.

Dù nỗ lực tái cơ cấu, bao gồm việc đóng cửa 150 cửa hàng hoạt động thiếu hiệu quả trong năm 2022, Bed Bath & Beyond vẫn không thể xoay chuyển tình hình tài chính.

Năm ngoái, giám đốc tài chính Gustavo Arnal của công ty rơi từ một tòa nhà cao tầng ở New York, trong vụ việc được kết luận là tự sát.

CEO của Bed Bath & Beyond cho biết công ty sẽ "tiếp tục làm việc cật lực nhằm tối đa hóa giá trị lợi ích cho mọi cổ đông".