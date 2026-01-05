Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Một con cá ngừ được giá hơn 85 tỉ đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2026 11:53 GMT+7

Một doanh nhân Nhật Bản hôm nay 5.1 đã trả mức giá kỷ lục 510,3 triệu yên (hơn 85 tỉ đồng) cho một con cá ngừ vây xanh khổng lồ tại phiên đấu giá thường niên đầu năm mới ở chợ cá chính của Tokyo.

Chuỗi nhà hàng sushi của ông Kimura Kiyoshi, người tự xưng là "Vua Cá Ngừ", đã trả giá cao nhất cho con cá nặng 243 kg được đánh bắt ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản. Mức giá 510,3 triệu yên cho một con cá ngừ tại phiên đấu giá đầu năm mới là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu so sánh vào năm 1999, theo AFP.

Một con cá ngừ được bán với giá gần 85 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Kiyoshi Kimura (giữa) đang trưng bày một con cá ngừ vây xanh nặng 243 kg, được bán với giá 510,3 triệu yên tại nhà hàng chính của ông ở Tokyo vào ngày 5.1 sau phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá Toyosu

Ảnh: AFP

Mức giá cao nhất trước đó là 333,6 triệu yên cho một con cá ngừ vây xanh nặng 278 kg vào năm 2019, sau khi chợ cá chuyển từ khu vực Tsukiji truyền thống ở trung tâm Tokyo đến một cơ sở hiện đại hơn. Người trả giá cao nhất năm ngoái đã trả 207 triệu yên cho một con cá ngừ vây xanh nặng 276 kg.

Ông Dave Gershman thuộc nhóm thủy sản quốc tế của Quỹ từ thiện Pew đã sử dụng tin tức về phiên đấu giá mới để nhấn mạnh rằng trữ lượng cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đang được cải thiện sau khi "gần như mất hết", theo AFP.

Ông Gershman cho rằng kế hoạch phục hồi năm 2017 "đang phát huy hiệu quả, và nếu các nhà hoạch định chính sách có thêm hành động vào năm 2026, tương lai của cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương sẽ tươi sáng".

"Năm nay, các nhà quản lý nghề cá từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên khắp Thái Bình Dương, những nước đang nhắm mục tiêu vào cá ngừ vây xanh, cần phải thống nhất một kế hoạch quản lý bền vững dài hạn nhằm bảo đảm quần thể cá khỏe mạnh và đảm bảo rằng loài này sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình trạng đánh bắt quá mức như trong quá khứ", ông Gershman nhấn mạnh.


Hơn 33 tỉ đồng cho một con cá ngừ

Hơn 33 tỉ đồng cho một con cá ngừ

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá 207 triệu yen (33,3 tỉ đồng) trong phiên đấu giá đầu tiên năm 2025 tại chợ cá Toyosu của thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 5.1.

