Thế giới

Một con heo cứu mạng hai binh sĩ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2025 12:21 GMT+7

Một con heo đã cứu hai binh sĩ Nga khỏi mìn sát thương, theo đoạn video gần đây được đăng trên kênh Telegram.

Đoạn video nói trên được đăng tải trên kênh ứng dụng nhắn tin Telegram RVvoenkor hôm 15.11, theo Đài RT. Trong đoạn video được quay từ máy bay không người lái, hai binh sĩ Nga được nhìn thấy đang tiến đến một tòa nhà bị phá hủy, khi có một con heo đang xuất hiện gần đó.

- Ảnh 1.

Một con heo trước khi giẫm phải mìn

Ảnh: Chụp từ clip do RT đăng tải

- Ảnh 2.

Một con heo giẫm phải mìn khi hai binh sĩ Nga xuất hiện gần nó

Ảnh: Chụp từ clip do RT đăng tải

Con heo đã bỏ chạy khi người lính dẫn đầu chỉ cách đó vài bước chân và kích nổ một quả mìn sát thương. Cả hai binh sĩ sau đó đổi hướng và đi theo đường khác, men theo phần còn lại của hàng rào gần đó.

- Ảnh 3.

Con heo sau khi giẫm phải mìn trong lúc bỏ chạy khi hai binh sĩ Nga xuất hiện gần nó

Ảnh: Chụp từ clip do RT đăng

"Số phận sau đó của con heo vẫn chưa rõ. Binh sĩ của chúng tôi đã điều chỉnh lộ trình và tiếp tục nhiệm vụ", kênh RVvoenkor viết, nhưng không cung cấp thông tin về thời điểm và địa điểm video được quay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đang tiến quân theo nhiều hướng dọc theo tiền tuyến, bao gồm cả xung quanh thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv, và thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.11 tuyên bố lực lượng liên hợp "Phía Đông" của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Yablokovo từ Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia, và đây là khu định cư thứ 9 mà lực lượng "Phía Đông" giành được quyền kiểm soát trong tháng này, theo RT.

Chỉ huy quân xung kích Ukraine bác tin Nga tiến nhanh ở Zaporizhzhia

Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm 15.11 tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga, và đã quan sát thấy nhiều vụ nổ và một đám cháy lớn tại địa điểm này, theo Reuters. Ryazan nằm cách Moscow khoảng 200 km về phía đông nam.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố mới của bên kia.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
