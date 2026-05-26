Một cựu phóng viên lãnh 15 năm tù vì cưỡng đoạt tiền của 30 CSGT

Ngày 26.5, sau khi kết thúc xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án cựu phóng viên cưỡng đoạt tiền của CSGT.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi, ở TP.HCM, là cựu phóng viên của một tạp chí) mức án 15 năm tù; bị cáo Lê Gia Bảo (31 tuổi, con trai của bị cáo Lành) lãnh án 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi) lãnh án 12 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản" hơn 1,5 tỉ đồng của 30 cán bộ CSGT.

Bị cáo Lê Văn Lành (ngoài cùng, bên trái) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù vì cưỡng đoạt 1,5 tỉ đồng của 30 cán bộ CSGT ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo cáo trạng, bị cáo Lành chỉ đạo và hướng dẫn Bảo và Tuấn Anh quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra CSGT để đưa cho Lành.

Sau đó, Lành sao chép vào điện thoại hoặc in hình ảnh rồi đến gặp ban chỉ huy đội của các cán bộ có thiếu sót để uy hiếp tinh thần, buộc họ đưa tiền. Nếu họ chậm hoặc không đưa tiền, thì Lành gọi điện giả vờ hỏi thăm nhằm tiếp tục uy hiếp tinh thần, buộc họ phải đưa tiền.

Tại phiên tòa, dù thừa nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng truy tố là đúng nhưng bị cáo Lành lại khai "khi bị cáo đi làm chuyên đề nên được các CSGT cho tiền xăng xe". Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận mỗi tháng nhận của nhiều CSGT từ 5 - 7 triệu đồng và dùng tài khoản của Bảo và người tình để nhận tiền hoặc sai Tuấn Anh tới gặp trực tiếp để lấy tiền.

Bị cáo Lành khẳng định bản thân chưa bao giờ đưa hình ảnh, đoạn phim để đe dọa CSGT. Về việc tới gặp lãnh đạo các đội, bị cáo Lành khai là tới "tặng sách". Về các hình ảnh, video mà Bảo và Tuấn Anh gửi, bị cáo khai "dùng để làm tư liệu".

Bị cáo Bảo và Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai mỗi lần nhận tiền giúp bị cáo Lành được trả công từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Căn cứ lời khai và nhiều tài liệu, chứng cứ khác theo hồ sơ, HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của 3 bị cáo theo cáo trạng là đúng. HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm.