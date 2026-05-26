Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một cựu phóng viên lãnh 15 năm tù vì cưỡng đoạt tiền của 30 CSGT

Phan Thương
Phan Thương
26/05/2026 12:38 GMT+7

Một cựu phóng viên của một tạp chí đã lôi kéo con trai và một người khác ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra CSGT để uy hiếp, cưỡng đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của 30 cán bộ CSGT.

Ngày 26.5, sau khi kết thúc xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án cựu phóng viên cưỡng đoạt tiền của CSGT.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi, ở TP.HCM, là cựu phóng viên của một tạp chí) mức án 15 năm tù; bị cáo Lê Gia Bảo (31 tuổi, con trai của bị cáo Lành) lãnh án 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi) lãnh án 12 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản" hơn 1,5 tỉ đồng của 30 cán bộ CSGT.

Bị cáo Lê Văn Lành (ngoài cùng, bên trái) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù vì cưỡng đoạt 1,5 tỉ đồng của 30 cán bộ CSGT

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo cáo trạng, bị cáo Lành chỉ đạo và hướng dẫn Bảo và Tuấn Anh quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra CSGT để đưa cho Lành.

Sau đó, Lành sao chép vào điện thoại hoặc in hình ảnh rồi đến gặp ban chỉ huy đội của các cán bộ có thiếu sót để uy hiếp tinh thần, buộc họ đưa tiền. Nếu họ chậm hoặc không đưa tiền, thì Lành gọi điện giả vờ hỏi thăm nhằm tiếp tục uy hiếp tinh thần, buộc họ phải đưa tiền.

Tại phiên tòa, dù thừa nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng truy tố là đúng nhưng bị cáo Lành lại khai "khi bị cáo đi làm chuyên đề nên được các CSGT cho tiền xăng xe". Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận mỗi tháng nhận của nhiều CSGT từ 5 - 7 triệu đồng và dùng tài khoản của Bảo và người tình để nhận tiền hoặc sai Tuấn Anh tới gặp trực tiếp để lấy tiền.

Bị cáo Lành khẳng định bản thân chưa bao giờ đưa hình ảnh, đoạn phim để đe dọa CSGT. Về việc tới gặp lãnh đạo các đội, bị cáo Lành khai là tới "tặng sách". Về các hình ảnh, video mà Bảo và Tuấn Anh gửi, bị cáo khai "dùng để làm tư liệu".

Bị cáo Bảo và Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai mỗi lần nhận tiền giúp bị cáo Lành được trả công từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Căn cứ lời khai và nhiều tài liệu, chứng cứ khác theo hồ sơ, HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của 3 bị cáo theo cáo trạng là đúng. HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong công tác quản lý an toàn giao thông đường bộ, làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải được xử lý nghiêm.

Tin liên quan

Hoãn xét xử vụ bị cáo 'bẫy lỗi' để cưỡng đoạt 1,5 tỉ đồng của CSGT

Hoãn xét xử vụ bị cáo 'bẫy lỗi' để cưỡng đoạt 1,5 tỉ đồng của CSGT

Kết quả điều tra xác định, một cựu phóng viên của một tạp chí đã lôi kéo con trai và người khác ghi hình những thiếu sót của các tổ tuần tra CSGT để uy hiếp, cưỡng đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của 30 CSGT.

Khám phá thêm chủ đề

TAND Tp.HCM cựu phóng viên cưỡng đoạt tiền của CSGT Cưỡng đoạt tài sản Cựu phóng viên Lê Văn Lành CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận