Hoãn xét xử vụ bị cáo 'bẫy lỗi' để cưỡng đoạt 1,5 tỉ đồng của CSGT

Ngày 19.5, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Lành (63 tuổi, ở TP.HCM, là cựu phóng viên của một tạp chí) và hai bị cáo Lê Gia Bảo (31 tuổi, con trai bị cáo Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi, ở Thái Nguyên) về tội cưỡng đoạt tài sản CSGT.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22.4.2025, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh lái xe chở Lê Gia Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, phường Chợ Lớn, TP.HCM, thì bị Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ phát hiện chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi vi phạm.

Lúc này, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Gia Bảo xưng là nhà báo và đưa máy quay phim, giấy giới thiệu công tác có đóng dấu nhưng để trống tên người đi công tác, công văn của một tạp chí, nhưng không xuất trình được thẻ liên quan đến nghề báo.

Nghi vấn Tuấn Anh và Bảo giả danh phóng viên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên tổ công tác đưa cả hai về trụ sở Đội CSGT Chợ Lớn để làm rõ.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại của Bảo có lưu trữ thông tin chuyển tiền từ các tài khoản. Bảo khai rằng các khoản tiền đó là của một số cán bộ CSGT ở các địa phương chuyển hằng tháng để Bảo không tác nghiệp, quay phim tại vị trí các tổ công tác làm nhiệm vụ.

Ngày 22.4.2025, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chuyển tin báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, hai người này khai nhận khi lưu thông trên đường đã cố tình tạo ra sai phạm để CSGT dừng xe, rồi ghi hình chuyển về cho Lê Văn Lành (cha của Bảo, là phóng viên của một tạp chí).

Cụ thể, năm 2022, Lành là phóng viên của một tạp chí. Lành đã đi theo các tổ tuần tra của các đội thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM để tìm những trường hợp người vi phạm giao thông quậy phá, gây rối khi bị kiểm tra dẫn đến các cán bộ CSGT to tiếng khi giải thích. Đây là những thiếu sót trong lễ tiết, tác phong hoặc các sai phạm về quy trình công tác của các tổ tuần tra.

Sau đó, Lành sao chép vào điện thoại hoặc in hình ảnh đến gặp ban chỉ huy đội của các cán bộ có thiếu sót để uy hiếp tinh thần, buộc họ đưa tiền. Nếu họ chậm hoặc không đưa tiền, thì Lành gọi điện giả vờ hỏi thăm nhằm tiếp tục uy hiếp tinh thần, buộc họ phải đưa tiền.

Thời gian đầu, Lành nhận tiền mặt để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, về sau số lượng cán bộ CSGT bị Lành cưỡng đoạt tăng nhiều, nên đầu năm 2023, Lành đã rủ con trai là Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh phụ giúp trong việc nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản.

Ngoài ra, Lành còn chỉ đạo và hướng dẫn Bảo và Tuấn Anh quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra CSGT để đưa cho Lành.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền Lành và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 30 bị hại là hơn 1,5 tỉ đồng.