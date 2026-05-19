CSGT TP.HCM xử lý hàng loạt xe đầu kéo dừng đỗ sai ở các 'điểm nóng' tai nạn

Ngày 19.5, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa ra quân, tăng cường xử lý hành vi xe container, xe đầu kéo, xe bồn... dừng, đỗ sai quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Thống Nhất và quốc lộ 1K (địa bàn Bình Dương cũ).

Nhiều xe container bị xử phạt về hành vi dừng đỗ ẢNH: CACC

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP.HCM về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tập trung tuần tra, kiểm soát xử lý trên các tuyến trọng điểm như: Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, quốc lộ 1K, Thống Nhất.

Đây được xem là các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Cách đây 3 ngày (tối 16.5), một vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) khi xe máy tông đuôi xe bồn khiến người đàn ông 43 tuổi tử vong thương tâm. Tại hiện trường, xe máy dính chặt đuôi xe bồn. Nam tài xế xe bồn cho hay đang chuyển từ làn ô tô vào sát làn đường bên phải để dừng đỗ.

Chưa đầy 24 giờ tuần tra, khoảng 30 trường hợp bị xử phạt ẢNH: CACC

Lúc 17 giờ 53 ngày 18.5, tổ công tác lập biên bản tài xế N.C.A (35 tuổi) hành vi đỗ xe sai quy định trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa), mức phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Lúc 16 giờ 30 phút, CSGT lập biên bản tài xế N.V.D (52 tuổi) dừng xe đầu kéo không đúng quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) với mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

Hay lúc 0 giờ 20 ngày 19.5, tổ công tác phát hiện tài xế L.V.T (40 tuổi) dừng xe container không báo hiệu bằng đèn khẩn cấp trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa) nên tiến hành lập biên bản xử phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Kết quả ra quân phối hợp Công an phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Linh Xuân… xử lý từ ngày 18.5 đến sáng 19.5, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản khoảng 30 trường hợp xe container, xe đầu kéo dừng, đỗ sai quy định.