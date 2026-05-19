Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

CSGT TP.HCM xử lý hàng loạt xe đầu kéo dừng đỗ sai ở các 'điểm nóng' tai nạn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/05/2026 10:58 GMT+7

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Thống Nhất, quốc lộ 1K (Bình Dương cũ) là các 'điểm nóng' tai nạn giao thông liên quan các hành vi dừng đỗ của phương tiện tải trọng nặng. CSGT TP.HCM đã ra quân xử lý.

Ngày 19.5, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa ra quân, tăng cường xử lý hành vi xe container, xe đầu kéo, xe bồn... dừng, đỗ sai quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Thống Nhất và quốc lộ 1K (địa bàn Bình Dương cũ).

CSGT TP.HCM xử lý hàng loạt xe đầu kéo dừng đỗ sai tại 'điểm nóng' tai nạn - Ảnh 1.

Nhiều xe container bị xử phạt về hành vi dừng đỗ

ẢNH: CACC

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP.HCM về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tập trung tuần tra, kiểm soát xử lý trên các tuyến trọng điểm như: Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, quốc lộ 1K, Thống Nhất.

Đây được xem là các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Cách đây 3 ngày (tối 16.5), một vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) khi xe máy tông đuôi xe bồn khiến người đàn ông 43 tuổi tử vong thương tâm. Tại hiện trường, xe máy dính chặt đuôi xe bồn. Nam tài xế xe bồn cho hay đang chuyển từ làn ô tô vào sát làn đường bên phải để dừng đỗ.

CSGT TP.HCM xử lý hàng loạt xe đầu kéo dừng đỗ sai tại 'điểm nóng' tai nạn - Ảnh 2.

Chưa đầy 24 giờ tuần tra, khoảng 30 trường hợp bị xử phạt

ẢNH: CACC

Lúc 17 giờ 53 ngày 18.5, tổ công tác lập biên bản tài xế N.C.A (35 tuổi) hành vi đỗ xe sai quy định trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa), mức phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Lúc 16 giờ 30 phút, CSGT lập biên bản tài xế N.V.D (52 tuổi) dừng xe đầu kéo không đúng quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) với mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

Hay lúc 0 giờ 20 ngày 19.5, tổ công tác phát hiện tài xế L.V.T (40 tuổi) dừng xe container không báo hiệu bằng đèn khẩn cấp trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa) nên tiến hành lập biên bản xử phạt 400.000 - 600.000 đồng.

Kết quả ra quân phối hợp Công an phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Linh Xuân… xử lý từ ngày 18.5 đến sáng 19.5, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản khoảng 30 trường hợp xe container, xe đầu kéo dừng, đỗ sai quy định.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm: Hàng chục xe khách bị xử lý trong một buổi chiều

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm: Hàng chục xe khách bị xử lý trong một buổi chiều

Chỉ trong buổi chiều thực hiện tổng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn trên tuyến đảm trách, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã xử lý hàng chục xe khách với nhiều hành vi khác nhau.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Công An TP.HCM dừng đỗ tai nạn CSGT TP.HCM đường Mỹ Phước - Tân Vạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận