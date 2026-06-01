Một ĐH cộng điểm xét tuyển với thành tích hoạt động nổi bật từ cấp phường/xã

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tham gia hoạt động do trường tổ chức ảnhh: tuấn vủ

Hiểu đúng thông tin tuyển sinh của trường để không lỡ việc xét tuyển

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vừa công bố thông tin cập nhật tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Theo đó, năm nay trường tuyển sinh 4.159 chỉ tiêu với 51 ngành/chương trình đào tạo thuộc hình thức đào tạo chính quy gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế, chương trình liên kết quốc tế. Phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, sử dụng các tiêu chí: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026; kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Để hiểu đúng thông tin tuyển sinh cũng như không bỏ lỡ việc đăng ký xét tuyển, nhà trường lưu ý thí sinh về về mốc thời gian, công thức tính điểm xét tuyển.

Mốc thời gian đăng ký xét tuyển của phương thức xét tuyển thẳng từ 1.6 đến 17 giờ ngày 20.6; Phương thức xét tuyển tổng hợp thời gian khai báo và nộp hồ sơ minh chứng trên cổng tuyển sinh của trường từ ngày 3.6 đến 17 giờ ngày 30.6. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Tổ hợp xét tuyển học bạ không nhất thiết phải cùng tổ hợp với điểm thi THPT

Phương thức xét tuyển tổng hợp, việc tính điểm xét tuyển được chia thành 3 đối tượng, cụ thể:

+ Đối tượng 1 (điểm xét tuyển là điểm học lực 1), có công thức: 45% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển + 45% điểm thi đánh giá năng lực + 10% điểm học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển. Trong trường hợp xét điểm học lực 1 không đạt, tiếp tục áp dụng công thức tính điểm của đối tượng 2 hoặc đối tượng 3 để xét.

+ Đối tượng 2 (điểm xét tuyển là điểm học lực 2), có công thức: 90% điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển + 10% điểm học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển.

+ Đối tượng 3 (điểm xét tuyển là điểm học lực 3), có công thức: 90% điểm thi đánh giá năng lực + 10% điểm học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển.

Đặc biệt, thí sinh đối tượng 3 cần lưu ý thêm, tổ hợp xét tuyển có giá trị cao nhất của học bạ không nhất thiết phải cùng tổ hợp với điểm thi THPT. Ví dụ, ngành giáo dục học có 4 tổ hợp lần lượt là B00, C00, C01 và D01. Khi lấy giá trị điểm cao nhất của 4 tổ hợp xét tuyển của học bạ và và THPT có thể cho kết quả là điểm cao nhất của học bạ là tổ hợp C00 và điểm cao nhất của THPT là tổ hợp D01.

Trường hợp môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển của học bạ không đủ 6 học kỳ ở cấp THPT theo năm do thay đổi lựa chọn môn học thì sử dụng kết quả học tập môn ngoại ngữ khác để thay thế theo nguyên tắc: môn ngoại ngữ thay thế không vượt quá 2 học kỳ so với môn ngoại ngữ chính.

Cộng điểm thí sinh có thành tích hoạt động nổi bật từ cấp phường/xã

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sử dụng điểm cộng cho thí sinh có thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Tổng điểm của 3 nhóm thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (10 điểm theo thang điểm 100), cụ thể:

Trong từng nhóm thành tích chỉ cộng 1 mức điểm cao nhất. Chi tiết về mức cộng điểm của từng nhóm sẽ được Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM xem xét trong quá trình xử lý nguyện vọng và công bố cùng với kết quả xét tuyển.