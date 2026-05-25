15 loại thành tích, giải thưởng được cộng điểm Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM vừa ban hành thông báo xét tuyển ĐH chính quy theo phương thức tổng hợp năm 2026. Phương thức này căn cứ trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 với điểm học bạ 3 năm THPT.

Ngưỡng đảm bảo đầu vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Theo đó, trường quy định ngưỡng đầu vào gồm: Có kết quả thi THPT 2026, kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 đạt mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành/nhóm ngành/chương trình ĐH hệ chính quy năm 2026 theo quy định của trường. Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và công bố sau khi có điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT để thí sinh điều chỉnh theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện để được xét tuyển vào một ngành/nhóm ngành khi thí sinh thỏa 1 trong 2 trường hợp gồm: Có tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 30); Có tổng điểm thi của môn toán, môn ngữ văn và một môn khác thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/nhóm ngành đạt từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 30). Nhà trường lưu ý, điểm các môn được sử dụng để xét tại 2 trường hợp trên là điểm gốc, trước khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, không cộng điểm xét thưởng và không cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Thí sinh đăng ký vào ngành thiết kế vi mạch, ngành công nghệ bán dẫn và ngành kỹ thuật hạt nhân, cần có thêm điều kiện riêng.

Đối với thí sinh đăng ký vào ngành thiết kế vi mạch, ngành công nghệ bán dẫn cần điểm thi môn toán có giá trị lớn hơn hay bằng ngưỡng điểm thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc trong kỳ thi THPT 2026 (theo số liệu do Bộ GD-ĐT công bố hằng năm) và tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển lớn hơn hay bằng ngưỡng điểm thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT 2026 cao nhất toàn quốc (theo số liệu do Bộ GD-ĐT công bố). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành kỹ thuật hạt nhân, thí sinh trúng tuyển vào ngành này cần có điểm THPT môn toán và vật lý phải từ 7,5 điểm trở lên.

Điểm cộng xét tuyển được tính ra sao?

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng công bố quy định điểm cộng xét tuyển phương thức tổng hợp năm nay.

Điểm cộng là điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích đặc biệt, mức điểm xét thưởng tối đa là 1,5 điểm theo thang điểm 30. Thí sinh chỉ được cộng 1 loại điểm cộng có mức điểm cao nhất. Điểm cộng được quy định như sau:

Môn đoạt giải được cộng điểm gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, trí tuệ nhân tạo (kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo toàn quốc VOAI/quốc tế), tiếng Anh. Riêng thí sinh đoạt giải môn địa lý được cộng điểm vào các ngành/nhóm ngành: hải dương học, nhóm ngành địa chất học, kinh tế đất đai, kỹ thuật địa chất, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên môi trường. Điểm cộng còn được tính cho thí sinh có kết quả cuộc thi lập trình ICPC THPT quốc gia/quốc tế, kết quả cuộc thi kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tổ chức.

15 loại thành tích, giải thưởng được tính điểm cộng cụ thể như sau:

Các giải được xét là giải có thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét và các giải này là giải đạt được trong năm lớp 10, 11, 12. Đối với các giải học thuật quốc tế khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định mức cộng điểm tương ứng với các giải trên theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM.

Nguyên tắc xét giải để quy ra điểm cộng như sau: trường hợp thí sinh thỏa nhiều điều kiện cộng điểm xét thưởng, thí sinh chỉ được cộng một loại điểm xét thưởng cao nhất. Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng không thí sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm cộng, điểm ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa (30 điểm theo thang 30). Đối với các giải khoa học kỹ thuật, Hội đồng tuyển sinh sẽ đánh giá nội dung giải thưởng để xác định đúng ngành/ nhóm ngành được cộng.

Từ ngày 25.5 đến ngày 20.6, thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến để được cộng điểm. Thí sinh truy cập vào Cổng đăng ký xét tuyển của trường theo địa chỉ https://tuyensinhdh.hcmus.edu.vn để điền thông tin và tải hồ sơ lên để được cộng điểm thưởng cho phương thức này. Sau thời gian này, thí sinh sẽ không được quyền truy cập để nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm: ảnh chụp giấy chứng nhận đoạt giải để được cộng điểm; ảnh chụp căn cước công dân mặt trước.

Thông báo tuyển sinh ĐH 2026 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng quy định, chậm nhất là ngày 7.7, trường sẽ tổ chức cho thí sinh tra cứu danh sách thí sinh có nộp giải thưởng để được xét điểm cộng đối với phương thức xét tuyển này và danh sách thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm tiếng Anh trên hệ thống của trường.