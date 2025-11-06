Một ĐH tại TP.HCM thông báo khẩn chuyển sang học trực tuyến từ tối nay

ĐH Kinh tế TP.HCM phát thông báo khẩn chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến do tình hình thời tiết nhiều biến động ảnh: UEH

Chiều 6.11, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phát thông báo khẩn chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến bắt đầu từ 6.11 và cả ngày 7.11 do tình hình thời tiết nhiều biến động.

Theo thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng, TP.HCM sẽ xảy ra mưa lớn và triều cường từ tối ngày 6.11 và ngày 7.11. Nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học, ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo tạm thời chuyển toàn bộ các lớp học sang hình thức giảng dạy trực tuyến.

Trong thời gian này, trường khuyến cáo người học chú ý theo dõi kỹ các thông báo từ khoa, giảng viên và Ban Đào tạo; Chủ động kiểm tra đường truyền, thiết bị học trực tuyến; Cập nhật tình hình thời tiết để sắp xếp lịch trình di chuyển an toàn.

Trong khi đó, hàng loạt trường ĐH các tỉnh thành miền Trung đã thông báo cho sinh viên nghỉ học để tránh bão.

Tại Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng) thông báo cho toàn thể sinh viên nghỉ học vào chiều 6.11 để tránh bão. Sau bão, giảng viên sẽ chủ động báo lịch dạy bù theo đúng quy định.

Trường ĐH Xây dựng Miền Trung cũng thông báo sinh viên đang học tại cơ sở Đắk Lắk được nghỉ học từ chiều 5.11 đến hết ngày 7.11 để tránh bão và đảm bảo an toàn.

Trường ĐH Quang Trung đã thông báo cho sinh viên nghỉ học từ chiều 5.11 cho đến hết ngày 7.11. Nhà trường đồng thời đề nghị sinh viên hạn chế di chuyển, theo dõi sát thông tin thời tiết và chủ động tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Dự kiến từ ngày 8.11, sinh viên sẽ trở lại học bình thường.

Chuyên gia lý giải triều cường liên tục lập đỉnh, có liên quan đến siêu trăng?

Cập nhật mới nhất của Thanh Niên đến 18 giờ 30 hôm nay, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) đang trên vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90 km về phía đông nam.

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn chiều 6.11, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thông tin dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng những hoàn lưu bão Kalmaegi có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn TP.HCM và đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 âm lịch dâng cao.

Trước đó, chiều 5.11, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo khẩn về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Trong đó, có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có). Cũng trong chiều nay, một số trường tiểu học và THCS tại TP.HCM phát thông báo về việc thay đổi giờ về để ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) và triều cường dâng cao.